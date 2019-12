Não se economize!

O que significa economizar? Poupar, economizar recursos. Estamos vivendo a era da experiência, um mundo cheio de novidades, de momentos incertos, e para isso, precisamos de pessoas que não se poupem, não se economizem. Muitos se poupam o tempo todo. A impressão que dá é de que irão gastar. Falta doação, entrega, vontade.

Nas empresas, há colaboradores que se poupam, procurando o caminho mais curto, achando chato participar de treinamentos, não falam em reuniões, e então, ao se poupar, não conseguem se sobressair em um mundo tão competitivo. Sabe aquele tipo que fica contando os dias para chegar sexta? Ou que nunca faz nada porque não tem tempo? Gente que critica tudo e nunca aponta solução?

Tenho certeza que você conhece muita gente assim. Porque gente assim não se economiza só na empresa, se economiza na vida também. Na família, na saúde, nas relações, não fazem nada além pois não estão acostumadas a ir além, gastar energia para pensar em como ser e fazer diferente porque isso dá trabalho.

Enquanto você se poupa na vida, menos retorno você terá. As pessoas vão poupar você de novas oportunidades, de decisões, afinal, ninguém quer receber nada que não seja inteiro, completo, intenso.

Entao, olhe para sua vida pessoal e profissional, você se economiza ou esbanja seus recursos internos?

O que podemos fazer para esbanjar mais:

– participe mais de tudo,

– não queira o caminho mais fácil, foque no aprendizado e no seu crescimento,

– se relacione mais, abrace mais, fale mais de suas emoções.

– Aprenda coisas novas, estude mais, conheça mais.

– Conheça novos lugares, pessoas diferentes.

Aprenda, o que devemos economizar é recurso financeiro, o resto, não deve ser poupado.

Por Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Educadora Comportamental.