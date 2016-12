Natal Feliz no Asilo Santa Isabel

O movimento desenvolvido pela professora Talita Santos Cornélio, pelas redes sociais, com apoio do Jornal de Laguna, chegou ao seu final no domingo (18), quando os queridos velhinhos do Asilo Santa Isabel receberam carinho e muitos presentes, claro, além de um dia muito especial. Os 32 internos receberam de cinco a 10 presentes, cada, além de lanches. Ao Asilo aconteceu a doação de 25 ventiladores e dois freezers que já entraram em uso, garantindo um pouco de conforto para todos. Aqui alguns registros do domingo especial.