Natural de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, Natieli Muniz Marcos mora na terra de Anita há quatro anos. A aposentadoria do pai, “seo” Jair, acabou motivando a família buscar mais qualidade de vida no litoral catarinense.

Formada em Administração, cursando especialização em RH, a focalizada passou por algumas experiências até chegar a atividade que desempenha atualmente, coordenando os recursos humanos do Supermercado Althoff, de nossa cidade: “Assim que cheguei aqui as pessoas me passavam avaliações negativas sobre oportunidades de emprego. Confesso que me surpreendi, pois nunca fiquei parada. Cobrí licença maternidade no RH de outro supermercado e fui estagiária no IGP. O que surgia eu abraçava, até encontrar de fato algo que me completasse”, avalia.

A vaga no atual serviço, foi descoberta através das redes sociais: “Uma amiga compartilhou em sua página, decidi mandar o currículo. Fiz a entrevista on-line e felizmente fui chamada”.

Casada com Gabriel, Natieli aponta o que mais lhe satisfaz em seu dia a dia: “Encontrei o que quero fazer pelo resto da vida. Acordo todos os dias feliz por realizar um trabalho que gosto tanto. Não sabia que poderia gostar tanto de lidar com pessoas”.

Nas horas de folga, é na companhia da família, contemplando as belezas da cidade, que ela procura estar: “Adoro ir para casa dos meus pais, na Passagem da Barra. Andar de bateira (canoa) e ficar sentada no dek apreciando a paisagem. Adoro esse contato com a natureza. Fora isso, não dispenso uma série ou um bom livro”.

Sobre Laguna e seu desenvolvimento, a profissional manifesta sua opinião: “Acho que é preciso mais incentivo para que os jovens não busquem trabalho em outras cidades. Por sua vez, a população também precisa ter interesse nas vagas oferecidas. Muitos dizem que falta emprego, mas é preciso correr atrás. Por vezes você pode começar em algo menor e com dedicação as chances vão surgindo”.