Networking é contribuição

Networking é um termo em inglês que indica a relação com sua rede de contatos.

Toda vez que você se relaciona com alguém você pode influenciar ou ser influenciado, aprender ou compartilhar, doar ou receber e o que é isso senão contribuição?!

Cuidar da sua rede de relacionamentos é a forma mais segura para o seu crescimento pessoal e profissional.

E claro, faça isso de forma verdadeira, não somente com interesse em ganhos, isso é apenas consequência da qualidade dos seus vínculos e, obviamente, da sua competência.

Como cuidar do seu networking:

– Mantenha contato constante com sua rede de relacionamentos.

– Estabeleça uma lista de pessoas que deseja conhecer.

– Frequentemente convide pessoas para um café ou almoço.

– Conecte pessoas.

– Oportunize projetos com sua rede de contatos

– Compartilhe conhecimento e experiências.

Agora é com você, vamos praticar?

Pense nisso.

Por Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Educadora Comportamental