★24/10/1922

✝06/06/1998

Lagunense nascido em 24 de outubro de 1922, filho de Herundina (Schmitz) e de João Baião, Newton Prado Baião aqui fez seus primeiros estudos. Profissionalmente, por mais de 30 anos atuou junto ao Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina, o saudoso e querido Banco Inco, exercendo os cargos de chefe de expediente e de gerente nas agências de Laguna, Imbituba e Itajaí. Ele também destacou-se no esporte e na crônica esportiva, aliás um dos primeiros comentaristas do setor em Santa Catarina, inicialmente através da Rádio Difusora de Laguna, onde aliás manteve um programa (Bola na Trave) e com um serviço de alto falante, instalado junto a um poste, em frente ao então famoso Café Tupi (onde hoje funcionam a Instaladora Rádio Elétrica e Associação Comercial), especialmente às quartas-feiras, com centenas de torcedores acompanhando para conferir os seus comentários. Mas sua paixão sempre foi o nosso Barriga Verde FC, onde fez de tudo, de treinador a diretor. Em 1952 o Inco o transferiu para a vizinha Imbituba e no futebol acabou treinando o Cerâmica FC. Na década dos anos 60, exatamente em 1963 foi transferido para Itajaí e como não poderia deixar de ser, a par de atuar no banco, foi convidado e aceitou treinar o Clube Náutico Marcílio Dias, sem esquecer que também foi comentarista da Difusora local. Também na cidade portuária, Prado Baião foi eleito presidente da Liga Itajaiense de Futebol, e como tal reergueu a entidade e até organizou inúmeros torneios de futebol amador, movimentando toda a região. Era casado com a também lagunense Liege Mendonça, com quem teve sete filhos. Pelo muito que fez, recebeu homenagem da comunidade itajaiense, dando seu nome a uma rua daquela cidade. Aqui, sabe-se que por proposição do então vereador Domingos de Carvalho Rosa, teve seu nome aprovado para uma rua na praia do Mar Grosso. Newton Prado Baião faleceu em Itajaí, em 6 de junho de 1998.