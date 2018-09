Aos 19 anos a lagunense Nicolle Amboni decidiu dar um novo rumo à sua vida. Deixou a terra natal e partiu para os Estados Unidos em busca de novas perspectivas. O tempo passou, e hoje, cidadã americana, ela comemora a boa fase que vive.

Casada com Christian, mãe de Noah, de 3 anos, a focalizada foi estimulada pelo pai, conhecido fotógrafo Ronaldo Amboni, a investir no ramo da fotografia: “Sempre admirei o trabalho dele e a maneira como consegue mostrar a natureza através das lentes. As cenas que no dia a dia passam despercebidas, através dele tem uma nova perspectiva e foi isso que me fez ter um novo olhar diante dessa profissão”, explica.

Com o nascimento do filho, Nicolle pediu uma máquina semi profissional emprestada a um amigo e desde então tudo mudou: “Queria tirar umas fotos do Noah e diante daquela experiência, dei por conta de que era a atividade que precisava e deveria seguir. Conversei com meu pai e mesmo à distância ele me incentivou, me deu cursos, ensinou técnicas e edição”.

Cada vez mais se aprofundando no assunto, ela realizou especializações em Maternity e Newborn, e já acumula no currículo, clientes como a Bella Falconi: “O aprendizado é diário, mas não canso de lembrar que meu pai é e sempre será meu mestre. A cada trabalho dele e meu, trocamos experiências. Cada um no seu estilo, mas sempre com muito profissionalismo e buscando registrar momentos importantes na vida de nossos clientes”.