Tubaronense de registro, mas lagunense de coração, o garçom Nilson Timóteo da Rosa tem histórias de sobra para contar. Filho dos saudosos dona Santina e de “seo” João, aos 19 anos, ele foi tentar a sorte em São Paulo: “Assim como muitos outros jovens da região, fui buscar uma oportunidade na cidade grande. Fiquei pouco tempo, pois não me adaptei ao ritmo frenético do paulistano, mas aprendi muito em minha breve passagem em grandes restaurantes”, recorda.

No retorno a cidade azul, Nilson dedicou-se a atividade de representante comercial e vendedor: “Trabalhei por 13 anos nas lojas Koerich. Foi através dela, inclusive, que me mudei para Laguna, já que recebi o convite para assumir a gerência da loja aqui na cidade”, explica o focalizado, que retornou ao universo das bandejas e mesas ao acaso: “Eu e meu cunhado montamos uma arena de paintball ao lado da pizzaria. Em uma sexta-feira de carnaval, o então proprietário, foi desesperado conversar conosco, se conhecíamos alguém para servir pizzas, já que dois funcionários haviam faltado. Fiquei com dó pela situação, fui ajudá-lo e desde então, aqui estou”.

Casado com Rosemeri, com quem tem o filho Bruno, o garçom aponta o que mais lhe fascina na atividade que exerce: “Servir as pessoas, lidar com o público em geral é algo muito prazeroso. O maior desafio é tentar satisfazer ao máximo cada cliente que aqui chega”.

Quando questionado se o consumidor lagunense é receptivo, ele avalia: “Sem sombra de dúvidas temos um público muito simpático. Foram raras as vezes que me indispus no decorrer desses sete anos de pizzaria”.

Nas horas de folga, Nilson se revela caseiro: “Passo tanto tempo em função do trabalho, que quando tenho uma noite de folga, que posso curtir minha casa e minha família não penso duas vezes. É raro trocar o conforto do meu lar, por qualquer outra programação. Luxo pra mim é passar uma noite em casa, assistindo TV na companhia da minha esposa e do meu filho”.

Para o futuro, ele revela aos leitores do JL um sonho a ser concretizado: “Quero muito conhecer Fernando de Noronha. Aquele cenário paradisíaco é meu sonho de consumo”, finaliza.