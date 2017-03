No Dia Internacional da Mulher: Manifestações também em Laguna

A exemplo de outras cidades brasileiras, também em Laguna, durante toda a quarta-feira(8), aconteceram manifestações que marcaram o Dia Internacional da Mulher. Na rua Raulino Horn, no centro, em frente a agência do INSS, manifestantes estamparam faixas com palavras de ordem, como “Vamos lutar contra a PEC 287”, “Vamos garantir nossos direitos” e “Diga não a reforma da previdência”, entre outras. Durante todo o dia, a Fundação Irmã Vera, com apoio de entidades como o Sesc, desenvolveu as mais diversas ações na rua Gustavo Richard.

Ônibus itinerante

Até mesmo um ônibus itinerante do programa “Mulher Viver Sem Violência”, da secretaria estadual de Assistência Social esteve aqui, em ação realizada em conjunto com a Fundação Irmã Vera, com o intuito de reforçar a importância da luta feminina.

O ônibus é um modelo de atendimento multidisciplinar composto por profissionais das áreas de serviço social, psicologia, atendimento jurídico e segurança pública, permitindo,assim, a interação efetiva dos diversos serviços.

Recreação

A Fundação Irmão Vera ofereceu serviços e atrações como apresentação de dança árabe, aulão de zumba, contação de história, solo de ballet, orientações sobre câncer de mama, com a Rede Feminina de Combate ao Cancer, maquiagem, degustação e orientação e uso de produtos naturais, limpeza de pele, entrega de rosas pela PM, estúdio fotográfico, exposição e doação de livros, exposição e venda de artesanatos, entre outros.