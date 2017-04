Noite de sábado para ver e ouvir: Dudu Fileti faz show no Laguna Tourist Hotel

Nascido na pequena cidade de Armazém, aqui no sul de Santa Catarina, Dudu Fileti é atração do feriadão em Laguna. O catarinense iniciou suas atividades na música aos cinco anos de idade, já se apresentando em programas de rádio e TVs da região. Quatro anos depois, passou a cantar na banda Stratosom e depois na banda Vôo Livre, ambas de nossa região. De lá para cá não parou mais. São mais de 20 anos de carreira e um amplo e diversificado repertório que visita praticamente todos os estilos musicais, com passagem por bandas como Os Marcianos, Zawajus, Grupo Nativos e Ecleticools. Nos anos de 2013 e 2014, Dudu teve a oportunidade de mostrar seu trabalho para todo o Brasil, por meio da versão brasileira do The Voice, exibido pela Rede Globo.

No ano passado, lançou seu primeiro trabalho autoral intitulado “Amizade”, palavra que baliza as relações do músico ao longo da carreira. O disco tem uma combinação equilibrada entre diferentes estilos, flertando com rock, samba de boêmio e até mesmo milonga, mostrando como tudo foi feito com base em uma bagagem eclética.

Composto por 11 canções selecionadas e produzidas especialmente para o trabalho, ele explica: “O público tem a oportunidade de conhecer dez músicas autorais e uma versão bem interessante de ‘Trem das Onze’, que já fazia parte dos meus shows”, detalha.

O disco começou a ser construído há cerca de dois anos, depois de longas reuniões e ensaios com o músico Alegre Corrêa, compositor e produtor musical: “Além de ser um profissional genial, tornou-se o primeiro estrangeiro eleito músico do Ano na Áustria. É uma pessoa muito simples na vida e com a música, e isto foi de extrema importância no processo criativo meu e da banda”, explica Dudu.

Para o disco, Dudu Fileti se apresenta com um Power Trio, formado com os músicos Moisés de Jesus (baixo), Diego Nunes (guitarra) e Narciso Farias (bateria).

Serviço

Acústico com Dudu Fileti

Quando: Amanhã (22)

Onde: Laguna Tourist Hotel

Ingressos: Jantar por pessoa 50,00 – Informações e reservas através do telefone (48) 36470022 ou pelo WhatsApp (48) 99118 – 8607