Novidades para a cidade: com Eduardo Moreira, prefeito busca acesso norte, curso de direito e colégio militar, entre outras obras

Vereadores com os deputados

Questionado sobre os inúmeros problemas que a cidade enfrenta, principalmente os de ordem financeira, Candemil disse que, só para se ter uma ideia dos créditos a receber, em algumas ruas do Mar Grosso, de 21 prédios, 11 não recolhem o IPTU. Mas que os proprietários de apartamentos são os que mais reclamam.

No mesmo momento, ele também pediu o apoio dos edis, para que através de seus deputados, façam articulações e conquistem recursos para as mais diversas obras que a cidade tanto precisa.

Recursos para o Coral e bandas

O prefeito ainda falou sobre os recursos para as centenárias bandas União dos Artistas e Carlos Gomes, adiantando que na conversa com o governador do Sul, também tratou do assunto, sendo informado que mesmo que não tenha a data da liberação, os R$ 100 mil para cada banda e R$ 50 mil para o Coral Santo Antônio, estão assegurados.

Outras informações

Saindo do programa da Garibaldi e questionado pelo JL, Candemil adiantou que o vice governador Eduardo Moreira, nos próximos dias, podendo ser até na 2ª feira (28), chamará para um encontro o secretário de Educação, Eduardo Deschamps, para que o mesmo se comprometa a fazer a recuperação da Escola Jerônimo Coelho, deixando-a em condições de abrigar o Colégio Militar, assunto que tratará com o Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Paulo Henrique Hemm. No mesmo dia, Moreira também receberá o presidente da Codesc, Miguel Ximenes de Mello Filho, para que promova a transferência das terras da Codisc, na entrada da cidade, para a prefeitura. Ainda na segunda-feira, o vice-govenador podeá receber o reitor Marcus Tomasi, da UDESC, para falar sobre a implantação do curso de Direito, junto ao CERES/Laguna.

Outra novidade para a cidade e muito especialmente para os moradores da região do Parobé, será a marcação de data, com o secretário Carlos Chiodini, de Planejamento, para a liberação de recursos visando a dragagem do rio Parobé e da barra do Camacho, em Jaguaruna.

UTI

Outra alvissareira notícia foi a de que o líder do sul garantiu estar esperando que o Hospital de Laguna apresente as certidões negativas para a liberação de R$ 300 mil, que servirão para as instalações da rede elétrica do nosocômio e muito especialmente da UTI.

Esta semana no final da tarde de quarta-feira (23), o juíz de Direito, dr. Paulo da Silva Filho concedeu liminar da tutela provisória de urgência em favor do Hospital, tudo relacionado com as negativas da Casan e Celesc, conforme pode ser conferida na coluna Contraponto, à página 2.

Mercado Público, Congresso e Blondin

Por último, o maior líder do sul ainda informou ao prefeito que buscará uma agenda junto ao BNDES para tratar da liberação dos recursos finais que complementarão as obras de recuperação do Mercado Público. Ele também irá buscar uma espécie de compensação junto as direções do Bradesco e Banco do Brasil, que ao demolirem casarões no centro histórico, destruíram parte da história da cidade, se referindo ao antigo Hoepcke e a casa ao lado, construída pelo médico dr. Ismael Ulysséa (onde está o Bradesco) e ao palacete construído pelo avô do dr. Oswaldo Rodrigues Cabral e que na década de 40 foi vendido para João Tomaz de Souza (onde está o Banco do Brasil).

Posicionamento da FTC

Contatada pelo JL, a Ferrovia Tereza Cristina, por e-mail registrou que “não se opõe à nenhuma travessia, desde que esteja de acordo com as normas de segurança e legislação vigentes. Ressaltamos ainda que a FTC já manifestou formalmente sua posição em relação às medidas de segurança a serem adotadas ao Sr. Prefeito Municipal de Laguna (Mauro Candemil), à Agência de Desenvolvimento Regional de Laguna (sr. Secretário (Luiz Felipe Remor) e sra. Consultora tyjurídica (Deise D.X.Cardoso) bem como ao sr. Secretário de Estado da Infraestrutura (Luiz Fernando Cardoso).