O futuro da Cidade nas urnas

Depois de amanhã, 15, das 7h às 17h, os 34.550 lagunenses, através do voto irão expressar o que querem para o futuro da terra de Anita, optando por uma das candidaturas a prefeito, vice e vereador, neste caso, com 13 vagas.

Para quem gosta de números, aqui o eleitorado feminino é maior, com 18.169, com o sexo masculino registrando 16.381. Quanto a escolarização, 8315 eleitores fizeram apenas o Ensino Fundamental Incompleto, 7851 o Ensino Médio Completo, 6893 Ensino Médio Incompleto, 4400 o Ensino Fundamental Completo, 2640 o Superior Completo, 2231 lê e escreve, 1858 o Superior Completo e em pleno 2020, 362 ainda são analfabetos. As 114 seções eleitorais estão distribuídas em 37 locais.