O futuro do EHR: automação, interoperabilidade e valor

Agora, mais do que nunca, a tecnologia tem o potencial de mudar todos os aspectos de nossas vidas. Os Registros Eletrônicos de Saúde (EHRs) estão transformando a maneira como os profissionais de saúde atuam e compartilham informações críticas do paciente. De acordo com a Deloitte, até 2030, os EHRs provavelmente serão mais convenientes, eficientes e intuitivos para consumidores e médicos, e seu uso eficiente tem um enorme potencial para mudar o cenário do futuro da saúde.

Na medida que pensamos em como os EHRs devem evoluir por necessidade, também nos ajuda a entender como os cuidados de bem-estar podem ser na próxima década. A visão da Deloitte para o Futuro da Saúde prevê que os principais impulsionadores, como consumismo, compartilhamento de dados e interoperabilidade de dados, transformarão o setor até 2030. Os consumidores buscarão conveniência e estarão mais focados na prevenção e no bem-estar. Tecnologias mais avançadas permitirão novos recursos.

Os sistemas de saúde já perceberam os benefícios iniciais da digitalização de registros, porém devem pensar de forma mais abrangente sobre os investimentos que devem fazer em tecnologia digital e identificar quais recursos podem melhorar a experiência dos consumidores e médicos.

De acordo com pesquisa da Deloitte, 61% dos entrevistados planejam investir em ferramentas de comunicação do paciente, como telessaúde e recursos de mensagens, com sua equipe de saúde nos próximos três a cinco anos. O agendamento de consultas on-line e o registro virtual são outros elementos específicos do consumidor nos quais as organizações procuram aplicar durante esse período.

Os EHRs podem habilitar ferramentas inteligentes baseadas em evidências para ajudar os médicos a tomar decisões mais assertivas sobre o melhor tratamento para os pacientes. Quando usados ​​proativamente, esses registros ajudam a automatizar os fluxos de trabalho dos médicos para que seja feito com mais eficiência e a qualidade do atendimento fique melhor.

Automatizar processos e tomadas de decisão

Os hospitais coletam grandes quantidades de dados dos pacientes e os sistemas EHR fornecem uma maneira de armazenar e organizar todas essas informações, que podem ser usadas ​​para iniciar a etapa de automatização de seus processos em todo o consultório de saúde. Isso ocorre quando os fluxos de trabalho de TI e assistência médica do hospital são sincronizados.

O futuro do EHR aumentará o valor para todos

O uso dos EHRs também pode melhorar significativamente a qualidade do atendimento que os pacientes recebem, levando a uma série de resultados aprimorados. Algumas das melhorias incluem o acesso ao histórico completo de saúde do paciente, como diagnósticos, medicamentos, tratamentos, quadro de imunização, alergias, imagens de radiologia e exames laboratoriais. Além disso, permite o acesso aos dados clínicos do usuário para melhorar a tomada de decisão sobre o atendimento do paciente e também melhora a automatização dos processos e otimização do fluxo de trabalho dos profissionais.

*Por Inon Neves – vice-presidente sênior da Access Latam