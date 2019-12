O melhor Mix do Brasil chegando ao sul

Anunciando que a partir da próxima segunda-feira, 23, exatamente às 19h, levará muita música, diversão e informação aos seus ouvintes, com uma grande e forte programação, chegando a Laguna e região, a Rede MIX SUL FM, 103.1, que até então e por quase 11 anos, integrou a Rede Transamérica Hits.

Com mais de 20 anos de sucesso e experiência, a MIX é uma rádio conectada com a sua audiência através de conteúdos, projetos especiais e uma linguagem afinada. Na MIX, shows, promoções, entrevistas, lançamentos, humor, informação e as músicas certas, conectam pessoas a marcas e serviços.

O desafio é fazer conteúdos de sucesso. Tornar seguidores em fãs. Fãs em consumidores.

Segundo o diretor da emissora, Frederico Zumblick, “nosso modo de trabalhar vai continuar o mesmo. O que muda é que estaremos em REDE com uma das emissoras mais fortes do Pais e vamos ter algumas novidades como a programação musical diferenciada e voltada para o público jovem adulto consumidor, programas e programetes de humor e transmissão de grandes shows ao vivo, o que é o forte da REDE MIX”.

Lembrando que a Mix é a radio oficial de grandes eventos no País, como, o Rock in Rio e o Festival Lollapalooza, que acontece no mês de abril e que será transmitido ao vivo com exclusividade para a região.

“O estilo da MIX será diferenciado do que temos hoje em termos de programação musical, jornalismo, transmissões ao vivo de grandes shows, uma rádio mais dinâmica, que vai falar numa linguagem jovem para o nosso publico investidor e consumidor. O que não mudará é o nosso estilo de servir como emissora de rádio aos anseios, sugestões e na divulgação daquilo que temos de melhor em nossa região”, disse Paulo Cereja.

A equipe da MIX SUL SC, formada por Frederico Zumblick, diretor proprietário, Paulo Cereja e Layse Rezende, comunicadores e Rinalda Zago e Celso Fernandes, departamento comercial, recentemente estiveram em São Paulo, na sede da REDE (fotos), onde participaram de estágios de comunicação, comercial e conheceram todo o funcionamento de uma das maiores redes de rádio do Brasil.

A MIX SUL SC estréia na próxima segunda-feira, 23, a partir das 19h no prefixo 103.1.

Já na sexta, dia 27, a programação local da MIX terá seu início às 7h com o Jornal da MIX Primeira Edição e no mesmo dia, direção e funcionários da emissora receberão convidados e imprensa para um Happy Hour de lançamento.

Programação

Com horários locais para jornalismo e entretenimento, a programação gerada em Laguna iniciará às 7h com a primeira edição do ‘Jornal da MIX’, que retornará ao ar na segunda edição às 18h, com apresentação de Paulo Cereja.

Cereja também comandará o ‘ Super Mix ’, musical, de segunda à sexta das 9h às 11h, e aos sábados entre 10 e meio-dia. Layse Rezende, por sua vez, apresentará o ‘ Top Mix ’, à tarde, entre 16h e 18h.

A Rede Mix foi criada em 2004 a partir da emissora de São Paulo, que foi fundada em 1996. A grade de programação é voltada ao público jovem com presença maciça da música pop em suas atrações. Em Santa Catarina, além de Laguna, a rede tem duas outras afiliadas: em Bombinhas, a Litoral, 95,5 FM, e a segunda, em Criciúma, na faixa 91,1 FM.