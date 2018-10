O olho e a visão

A visão é o mais valioso dos nossos sentidos pois 85% do nosso relacionamento com o ambiente é feito através da visão.

Enquanto a visão é um processo complicado, o olho tem apenas uma função: a recepção da luz.

O formato do olho proporciona um esboço perfeito para o foco, seleção, absorção e regulagem da intensidade dos raios de luz. A interpretação das imagens transportadas pelo olho, acontece no cérebro.

Com frequência ouvimos dizer que o olho é a “janela do corpo”. Existem alguns males que afetam este órgão ou o processo visual de alguma forma. Em virtude disto, muitos especialistas médicos confiam no exame do olho e, em especial no exame de fundo de olho, para o diagnóstico ou monitoração de várias doenças, como : diabetes mellitus, hipertensão arterial, hipertensão ocular, hipertensão intra craniana, doenças auto imunes entre outras.

O exame oftalmológico deve ser realizado periodicamente em todas as pessoas. A frequência destes exames está diretamente relacionado com doenças pré existentes e, nisto se inclui a necessidade do uso de óculos para melhorar a visão, idade – à partir dos 40 anos são indicadas avaliações anuais – e, na infância, caso a criança não apresente qualquer sintomatologia, realizar o primeiro exame de vista por volta dos 3 anos de idade para detectar possíveis problemas precocemente, passíveis de serem tratadas para evitar problemas futuros mais sérios. Em resumo, os sintomas são soberanos na frequência dos exames porém, mesmo as pessoas que não apresentem sintomas podem ser portadoras de enfermidades silenciosas cuja detecção precoce e a prevenção são fundamentais para a manutenção da saúde ocular.

*Por Dr. Vladimir Castilha – Oftalmologista