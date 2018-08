O Poder do Agora!

Hoje quero compartilhar com vocês, uma sugestão de leitura que fará você refletir sobre a importância de se conectar com o momento presente. Em Poder do Agora, Eckhart Tolle fala sobre como perdemos tempo remoendo o passado ou projetando o futuro. Quantas vezes você já percebeu que estava focado em situações p a s s a d a s , b u s c a n d o explicações para suas experiências atuais? Ou, quantas vezes gastou energia imaginando cenários futuros, ou seja, coisas que nem aconteceram mas você dispendeu energia e tempo tentando controlar o incontrolável. A leitura nos faz refletir que o ideal seria vivermos o momento atual com toda a intensidade possível, pois aí poderíamos nos enxergar como seres conscientes que podem escolher o que querem trazer para sua realidade e assim, deixaríamos de lado o condicionamento social que nos domina, às vezes, sufoca. Com certeza o que Tolle traz não é novidade, mas a leitura com certeza fará seu cérebro automático a parar um pouco e refletir sobre esse tema super relevante e fundamental para que tenhamos presença e felicidade no momento presente.

Por Letícia Zanini Master Coach, Psicóloga e Diretora da Perfil Dois Coaching e Assessoria.