O que funciona

TRANSPORTE COLETIVO – Segundo a Empresa Lagunatur, na linha Mar Grosso x Cabeçuda, a única alteração será para o domingo de Carnaval, disponibilizando horários extras a partir das 13h, até a Rodoviária e com possibilidade de extensão até a região do Colégio Stella Maris, no Magalhães. Já na linha Farol x Centro, amanhã, 22, domingo, 23 e 2ª feira, 24, os horários permanecerão normais. Na 3ª feira, valerá o cronograma de feriado. Na linha Madre x Centro, amanhã, 22 e domingo, 23, normais, com alteração na 2ª feira, 24, saindo de Ribeirão Grande às 6h, 8h e 17h05 e voltando às 7, 12h e 18h20; Da Madre sairá às 6h45, 12h e 13h30 e voltando às 10h30, 14h30 e 15h40. Outras informações 3644.1365.

HOSPITAL DE CARIDADE – Funcionamento normal nas 24h do dia. Outras informações 3646.0522.

HOSPITAL VETERINÁRIO VITAL – Hoje, 21, normal, das 8h às 19h, amanhã, 22, das 8h às 13h, 2ª feira, 24, normal, das 8h às 17h, terça-feira, 25, fechado, voltando ao horário normal na quarta-feira,26, das 8h às 19h. Outras informações pelo fone 3647.1024.

BANCOS – Normal hoje, 21, até às 15h, fechados na 2ª feira, 24 e 3ª feira, 25, voltando na quarta-feira, 26, às 12h.

CORREIOS – Normal hoje, 21, até às 17h, fechados 2ª feira, 24 e 3ª feira, 25, voltando na quarta-feira, 26, às 12h.

PREFEITURA – Normal hoje, 21, das 13h às 19h. Ponto facultativo na 2ª, 24 e 3ª feira, 25, mantidos os serviços essenciais (atendimento institucional, centro de informações turísticas, guarda municipal, coleta de lixo, saúde e limpeza), reabrindo na 4ª feira, 26, às 14h.

SUPERMERCADOS – Os principais supermercados da cidade, informando que abrirão normalmente no período de momo, a partir das 8h e fechando, alguns às 21h e outros às 22h.