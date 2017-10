O que significa ‘’sucesso’’ pra você?

Uns dias atrás estava eu olhando meu perfil no Linkedin, uma rede social com muito conteúdo relevante, que sugiro que você explore mais, quando me deparo com este excelente texto que copio abaixo.

“Liguei para um candidato sobre uma nova oportunidade. Era uma promoção de seu cargo atual, e ele tinha as habilidades e qualificações corretas.

“Desculpe, mas não estou interessado”, ele disse educadamente.

Pressionei-o até que ele disse algo que realmente me confundiu. Ele me disse “já cheguei ao topo”.

Eu estava familiarizado com sua empresa atual e olhei para o CV novamente.

Ele não estava perto do topo. Ele precisaria de binóculos para ver o topo. Ele ainda não era nem um gerente.

Ele me explicou que “chegar ao topo”, para ele, significava que ele adorava o trabalho que fazia todos os dias, ele amava sua companhia, foi tratado sempre justamente e com respeito, ganhou dinheiro suficiente para se sentir confortável, ele teve excelentes benefícios, ele tinha flexibilidade e, o mais importante para ele, nunca perdeu um único jogo de futebol, jogo escolar, reuniões de pais e mestres, aniversário ou qualquer evento familiar.

Ele sabia o que significava o próximo passo em sua carreira. Mais tempo, mais viagens e sacrifícios. “Não vale a pena”, disse ele.

A SUA definição de “chegar ao topo” não precisa ser a definição da sociedade ou de qualquer outra pessoa.’’

O texto não indicava o autor, nem se era uma história real. Mas isso é o que menos importa. O que, com certeza, é o ponto a ser levado em conta, é se estas palavras te fizeram pensar na sua vida e carreira. Você certamente parou pra pensar sobre o que realmente significa o sucesso. Você chegou ao topo? Está longe? Ou será que já chegou e não soube aproveitar?

Você não pode ter sucesso se não pode defini-lo – Você não pode imaginar, definir ou alcançar aquilo que não conhece. Ou seja, o primeiro passo para ter sucesso é saber o que ele representa pra você. E não deve ser o que a sociedade fala. Deve ser o que seu coração busca! O que você sempre sonhou? Pense naquilo que te faz dar um sorriso quando você imagina. Sucesso é ser o dono da sua própria empresa e ter vários funcionários? Ter uma casa na praia e trabalhar criando alguma coisa? É poder viver viajando? Ok. Você pode pensar no que quiser. Seu sucesso é você quem define.

Se olhe no espelho – Isso mesmo. Vá até o espelho e tente enxergar quem você é agora. O que faz, o que conquistou, como está vivendo sua vida. Está orgulhoso? Ou sente que esse que você vê no espelho não é o cara que queria ser quando era jovem? Se você se olhou no espelho e não sentiu orgulho e plena convicção de que está no caminho certo, então precisa atualizar suas definições de sucesso. Depois de fazer esse exercício, talvez fique ainda mais claro qual o significado dessa palavra. Você vai saber se ainda não chegou onde queria e já vai poder vislumbrar onde quer chegar. Este é o primeiro passo.

O caminho até o topo – Assim como no texto que abre esse artigo, você pode ter descoberto que o seu ‘’topo’’ não é o lugar mais alto na cadeia de trabalho. Na verdade seria o topo dos seus sentimentos e não o topo da hierarquia ou do acumulo de bens. Seu topo pode ser perto do chão. Você descobriu que está feliz, trabalhando no que gosta, vivendo confortavelmente e desfrutando da vida. Subir mais pra que? E se mesmo assim você quiser subir e arriscar? Qual o problema? Vai! Lembre-se que você define o que significa sucesso. Então busque aquilo que você almeja! Não é errado ir o máximo que você puder até o topo. Não é errado dizer que já está bem onde está. Errado é fica vagando pelo chão, como uma barata tonta, sem saber pra onde ir. Sem saber o que fazer, como uma boia no mar, sem direção.

Se prepare pra trilhar seu caminho – Você já sabe onde quer chegar? Agora prepare sua mochila e dê o primeiro passo. O que vai levar enquanto trilha seu caminho até o sucesso? Vai ser preciso mais estudo? Vai precisar levar amor, carinho e amizades na bagagem? Põe tudo lá dentro! O caminho é longo e você pode sentir vontade de desistir diversas vezes. Mas é só olhar o que você leva na bagagem e usar isso pra buscar sua força e seu propósito. Logo você está chegando ao seu destino, aquele lugar que você chama de sucesso. Aquele lugar que também pode ser chamado de felicidade!