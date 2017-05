O valor da informação e o futuro do Jornalismo

Com apoio da Fiesc, a Associação Catarinense de Imprensa está anunciando uma interessante palestra sobre o tema acima, com Carlos Alberto Di Franco. Será às 19h do próximo dia 31, no auditório do TCE, no centro de nossa capital.

Di Franco

Bacharel em Direito, Especialista em jornalismo Brasileiro e Comparado. Doutor em Comunicação pela Universidade de Navarra. Diretor Master em Jornalismo do Instituto Internacional de Ciências sociais e da Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra. Diretor do Departamento de Comunicação do Instituto Internacional de Ciências Sociais. Professor convidado da Facultà di Comunicazione Sociale Istituzionale (Roma). Professor do Curso de Jornalismo Aplicado do Grupo Estado. Consultor do Grupo O Estado de S. Paulo. Colunista de Minas (Belo Horizonte). O Popular (Goiânia). A Tarde (Salvador) e de diversos jornais brasileiros. Membro do Comitê Editorial da Associação Nacional de Jornais (ANJ). Autor de “Jornalismo, Ética e Qualidade” (Editora Vozes, São Paulo). “La Noticia Sembrada” (Editora ISTMO, México). “Jornalismo como Poligrafia” (Porto, Portugal). “O Futuro da Informação na América Latina” (Buenos Aires).