OAB laguna: solenidade de posse

Com a presença do presidente estadual Rafael Horn (2), presidente Luiz Henrique Coelho (3), que deixava a entidade após dois mandatos, presidente Cláudia Prudêncio, da CAASC/SC, presidente da Câmara de Vereadores Cleosmar Fernandes, Juizes de Direito drs. Renato Muller Bratti e Elaine Freitas, delegado regional Raphael Giordani, comandante do 28º Batalhão PM Major Rogério Bartolamei, delegada de Polícia Carolina Guedes, Timóteo Rafael Piangers, da Justiça Federal, conselheiro estadual, pela capital, Pedro Miranda de Oliveira e de presidentes das subseções da OAB de Imbituba e de Garopaba e claro, com grande número de advogados, em grande estilo aconteceu na 2ª feira,18, no Salão Garibaldi, do Laguna Tourist Hotel, a solenidade de posse da OAB-Ordem dos Advogados do Brasil, local, triênio 2019/2021, tendo na presidência Leandro Schiefler Bento (1), que ao usar da palavra disse saber da árdua e honrada missão que estava assumindo, a começar por ser o porta voz da categoria, conclamando a todos os profissionais para que participem de todas as ações. Disse que também irá lutar pela não extinção da justiça do trabalho e mais, que buscará a sede própria da entidade e mais uma vara para a nossa Comarca, hoje bastante sobrecarregada. Na fala ele também agradeceu ao delegado regional de Polícia Civil, Rafael Giordani, que cedeu uma sala para uso dos advogados.

Antes, fez uso da palavra o advogado Luiz Henrique Coelho, que deixava a presidência após dois mandatos, “com a certeza do dever cumprido”, disse, com saldo positivo. Agradeceu a grande participação da esposa, Carla (de Souza Silveira), igualmente advogada e de outros profissionais. Lembrou também de seu saudoso sogro, seu principal incentivador, o conceituado Evilásio Silveira, que aliás teve o seu nome dado a sala da OAB junto ao Fórum.

Cláudia Prudêncio, presidente da CAAS/SC Caixa de Assistência, iniciou sua fala, lembrando que em 80 anos de OAB, ela é a segunda mulher a assumir o cargo, justo quando hoje, em torno de 50 mil advogados atuam em Santa Catarina.

Ela anunciou a criação de vários projetos, inclusive de verão e que chegará a Laguna na próxima semana, além de outros, como voltas as aulas e auxilio maternidade.

Por último falou o presidente estadual, Rafael Horn que lembrou de ex-presidentes e de ex-conselheiros da OAB lagunense, anunciando que buscará muito diálogo com a categoria, até por acreditar que é mais fácil convergir do que divergir, atendendo a todos, percorrendo todo o Estado.

Aliás, após a solenidade, um repórter do JL perguntou sobre o apoio que poderia dar para a construção da sede própria da OAB de Laguna, que já dispõe de área, afirmou que será parceiro e que passadas as solenidades de posse, já poderá dar atenção ao pedido.

Juramento

Antes, no início da solenidade, foi composta a mesa, cantado o Hino Nacional e realizado o juramento dos novos dirigentes, com entrega de diplomas, inclusive aos conselheiros, além de entrega de diplomas aos delegados da CAASC, Matheus Carpes Lameira e Roberto de Bem Ramos.

Presentes e homenageados, os ex-presidentes da OAB local, Jaison Silveira de Souza e Ronaldo Pinho Carneiro. Também presentes os vereadores Osmar Vieira (PSDB), Patrick Matos de Oliveira (PP) e Valdomiro Andrade (MDB).

A diretoria empossada

Presidente: Leandro Schiefler Bento, vice-presidente Geraldo Francisco Guedes, secretária-geral Luana Ramalho Moraes, secretária-adjunta Bruna dos Santos Ulysséa e tesoureiro José Roseno de Jesus.

Conselheiros: Andréia Goulart Constantino Bartolamei, Daniel Sabino Araújo, Karina Lopes Natal, Maria Conceição Nunes Xavier, Maria do Carmo Bretanha das Neves, Norton de Araújo Mattos, Patricia Vieira Cardoso, Renata Bittencourt Cordeiro Nandi e Rodrigo de Souza Rodrigues.

Conselheiros Suplentes: Adriano Teixeira Massih, Carla de Souza Silveira Coelho, Daniela Cândido de Andrade, Danillo Henrique de Oliveira, Edden de Souza Silveira Araújo, Frederico Cecy Nunes, Israel Lapolli Silveira de Souza, Janio Cecy Nunes, Liliane Teresinha Cunha Bento, Luis Fernando Nandi Vicente, Maria Virginia Silva Caldas, Ricardo Augusto Silveira, Ronaldo Pinho Carneiro e Soraya Horn de Araújo Mattos.

A cidade conta hoje com 220 advogados.