OAB Vai À Escola – Agora foi na E.E.B. Ana Gondin

Pelo menos, 53 estudantes dos últimos anos do Ensino Médio da Escola de Educação Básica Ana Gondin, do Magalhães participaram na última segunda-feira, 26, do projeto desenvolvido pela OAB, subseção de Laguna.

“O Jovem no Mercado de Trabalho”

Este projeto vem sendo executado pela OAB, Subsecção de Laguna, sob a presidência do Dr. Leandro Schiefler Bento.

Na verdade, vem colaborando com a juventude que está prestes a entrar no mercado de trabalho. A OAB, através de seus advogados, organizados em comissões, leva informações aos estudantes sobre o primeiro emprego, contrato de trabalho de autônomo, aprendiz, estagiário, micro empreendedor individual, empresário, profissional liberal, benefícios da previdência social, previdência privada, reforma trabalhista, como entrar na universidade, diferentes profissões, bolsa de estudo para universitários, logo em total interação com professores, estudantes e instituições parceiras na realização desta importante iniciativa da OAB Subsecção de Laguna, logo ajudando expressivamente na inserção dos jovens ao mercado de trabalho.

Os estudantes, diretores e professores de instituições de ensino agradecem. Na próxima semana a oportunidade de conferir o projeto, será dada aos alunos do Ceja.