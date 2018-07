Obras de restauração da Escola Jerônimo Coelho: Lançado edital de licitação

Como o governador Eduardo Moreira já havia autorizado no último dia 9, foi publicado na última terça-feira (26), via Diário Oficial, o aviso de lançamento de licitação, concorrência nº 0012/2018, Processo SDR19 2981/2014 para as obras de restauração e ampliação, inclusive com construção de quadra de esportes, da centenária Escola de Educação Básica Jerônimo Coelho, envolvendo recursos na ordem de R$ 5,3 milhões e deixando-a apta a receber o Colégio Militar. “Restaurar essa estrutura é preservar e reconhecer a tradição de Laguna, entre outras tantas vocações de formar um patrimônio intelectual que contribui e faz história em Santa Catarina”, disse Moreira quando de sua visita a terra natal no último dia 9.

Agora, de acordo com o secretário executivo da ADR/Tubarão, Ricardo Medeiros, as empresas interessadas têm 30 dias (até 26 de julho) para se habilitarem a participar da licitação.

Colégio Militar

Há a sugestão de que enquanto estiver em obras, o Colégio Militar poderá funcionar junto ao CEAL ou até nas instalações da ex-Agência Regional, oferecendo 70 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental, com duas turmas, sempre resgatando os valores e tradições que estão no eixo principal do ensino militar, seguindo os mesmos critérios usados nas unidades de Florianópolis, Blumenau, Joinville e Lages.

A secretária Simone Schramm cuida dos detalhes do aval do Conselho Estadual de Educação para transformar a Jerônimo Coelho no Colégio Militar de Laguna.

O processo junto ao Conselho Estadual de Educação deve ser finalizado até 30 de setembro. “O bom andamento das atividades e os resultados obtidos nos quatro colégios militares até agora aumenta a expectativa de continuar alcançando bons números para a educação catarinense, de forma que agregue valores não somente aos jovens, mas aos cidadãos”, enaltece a secretária Simone Schramm.

De acordo com a Secretaria de Educação do Estado as matrículas serão realizadas via sorteio e o número de turmas (duas turmas dos 6º anos com capacidade para 35 alunos cada) seguirá os mesmos critérios usados nos Colégios Militares de Blumenau, Florianópolis, Joinville e Lages.

Existente em Florianópolis, desde 1984 e em Lages, desde 2016, a escola de Laguna, surgiu a partir do apoio do então vice governador Eduardo Pinho Moreira, que de pronto abraçou a ideia da implantação aqui de um polo do Colégio Feliciano Nunes Pires, aliás como já procedeu em outras obras como a Udesc, SC-100, acesso ao Farol de Santa Marta e rede de esgoto sanitário, deixando a cidade com mais de 80% de cobertura.

Os colégios militares em SC

O estado catarinense tem quatro instituições de ensino militarizadas. O Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires se divide em quatro polos: Florianópolis, criado em 1984, Lages, em 2016 e Joinville e Blumenau abertos este ano. Junto à Secretaria de Educação, agora, tramita, a abertura da unidade de Laguna, em 2019. Veja as estruturas:

As principais diferenças de uma instituição de ensino militarizada

Esses espaços costumam ter regimentos internos bastante rígidos, além de um cotidiano quase ritual. Confira algumas práticas: