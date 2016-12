Orlando de Bem Batista

Nascido em 27 de fevereiro de 1959, em Ribeirão Grande, filho de dona Rosa (de Bem) e de “seo” João Apolinário Batista, ao concluir a fase inicial dos estudos, este jovem lagunense logo começou a trabalhar no Hotel Itapirubá. Depois de pouco tempo foi para São Paulo, onde trabalhou nos famosos restaurantes Rubayat e Máximo. Casado com dona Ana Maria, com quem tem as filhas Cristina (Bioquímica) e Lílian (Farmacêutica), como todo bom lagunense, sempre pensou em voltar para a terra natal. Com a economia obtida em São Paulo, em 1982 chegou a hora de voltar e assim ele fez. Aqui, em sociedade com um irmão, montou uma lanchonete até o momento em que decidiu ter um negócio só seu. Conhecedor do ramo, abriu o famoso Centrão, conhecido estabelecimento do centro comercial da cidade, hoje com uma grande clientela, servindo almoços e lanches, os mais variados, inclusive com um camarão recheado que tem atraído clientes até de Curitiba e Porto Alegre. Orlando divide o tempo entre a lanchonete no centro e sua residência no Magalhães, e torcendo pela Sociedade Esportiva Palmeiras, clube que aprendeu a gostar quando estava em São Paulo.