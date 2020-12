Os novos rostos do Legislativo

Dando continuidade ao especial do JL, a série de entrevistas com os representantes do povo na Câmara de Vereadores de Laguna a partir de 2021, focaliza Luiz Otávio Pereira e Jaleel Farias

Luiz Otávio Pereira (Tavinho)

→ 59 anos

→ Servidor Público Municipal na SEPLAN (Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Social)

→ Partido Social Liberal

→ Eleito com 717 votos

Qual sua avaliação sobre o resultado das urnas?

Eleição é sempre uma caixa de surpresa mas eu acredito na força do trabalho, determinação, propostas e o desenvolvimento destas propostas. O resultado foi justamente o que esperávamos.

Você acredita que foi feita uma renovação na Câmara de Vereadores?

Sim, acredito que houve uma significativa renovação na Câmara de Vereadores.

A campanha transcorreu como você esperava?

Sim. Foi minha terceira eleição, onde conquistamos nosso objetivo. O povo nos elegeu.

Em seu ponto de vista, quais os maiores problemas que a cidade enfrenta atualmente? De que forma seria possível solucioná-los?

Vejo como maior problema em nossa cidade a ausência de representantes do povo comprometidos com a justiça social.

Quais os projetos que já está elaborando?

Guarnecer a Administração Pública na busca dos direitos fundamentais do povo e das comunidades com respeito aos costumes da cidade;

-Legislar, fiscalizar e manter um bom relacionamento entre Legislativo e Executivo;

-Defender as reivindicações comunitárias, priorizando o atendimento à coletividade e as reais necessidades dos bairros do município;

-Elaboramos um programa com metas chamado “Metas do Tavinho candidato a Vereador”. A exposição destas metas foi divulgada durante nossa campanha. Sou Servidor Público e uma das minhas grandes propostas se refere justamente ao nosso Servidor da Prefeitura de Laguna.

O que está no caminho certo e o que precisa mudar em Laguna?

No caminho certo penso ser a mudança de gestão, tanto no Executivo como no Legislativo a cada pleito eleitoral.Precisamos deixar de ser a terra do “já teve”, isso precisa ser mudado urgentemente.

Quais são suas principais preocupações para o início de mandato?

Fazer com que minhas metas e proposições sejam concretizadas.

O que Laguna pode esperar do vereador Tavinho?

Um cidadão acessível, buscando sempre sabedoria para que com retidão possa representar o povo e pedindo sempre bênçãos e proteção ao nosso Poderoso Deus. E que possamos seguir sempre com alegria e fé. “Vamos manter a esperança”.

Jaleel Farias

→ 34 anos

→ Empresário

→ Partido da Social Democracia Brasileira

→ Eleito com 784 votos

Qual sua avaliação sobre o resultado das urnas?

Tive um resultado positivo e o que foi projetado deu certo. Vencemos as eleições,conseguimos eleger também o prefeito, Samir e o vice Rogério, então automaticamente já é um ponto positivo que se tráz dessa eleição.

Você acredita que foi feita uma renovação na Câmara de Vereadores?

A renovação da Câmara foi boa, mudaram muitas cadeiras, nove, e isso surge como algo favorável para nossa cidade.

A campanha transcorreu como você esperava?

A campanha foi boa, diferente, atípica das demais, por conta da pandemia. Tínhamos um projeto e uma forma de trabalhar antes disso e a estrutura que havia sido pensada foi mudada. Com foco na nossa segurança e na dos eleitores, sempre tomando o devido cuidado, mandando mensagens, visitando as pessoas sempre com o distanciamento devido. Foi algo novo e a gente conseguiu extrair algo de bom disso tudo e acabou dando certo.

Em seu ponto de vista, quais os maiores problemas que a cidade enfrenta atualmente? De que forma seria possível solucioná-los?

Nasci e cresci aqui e vejo que há muitos pontos a serem resolvidos e solucionados. Conversei com profissionais das mais diversas áreas e vi que há muito a fazer. Problemas na saúde, que não podem esperar. Faltam médicos e as filas precisam ser zeradas. Na educação, falta estrutura para os professores, falta recurso para que eles desenvolvam um trabalho ainda melhor. Na verdade eles dão um show com aquilo que não tem, correndo atrás por conta própria. Muitos setores estão defasados, a infraestrutura, o turismo. O trabalho é grande a partir de 1º de janeiro. A solução é correr atrás de recursos, montar projetos bacanas, buscar e com certeza fazer acontecer. Vai dar certo.

Como deverá ser sua conduta em relação ao governo municipal?

Fizemos parte da coligação e vamos apoiar a gestão para que se desenvolva um trabalho sensacional na nossa cidade, para que Laguna cresça e se desenvolva. Vamos apoiá-los, claro que fazendo a função de legislador, fiscalizando e cobrando, para que as promessas de campanha sejam executadas, até porque são propostas muito interessantes para o município.

Como o senhor pretende atuar em relação às comunidades?

Quero ser parceiro, ser a voz delas, pretendo trabalhar visitando os locais, conversando com as pessoas, com os líderes, vendo quais são as suas necessidades e levar isso para o nosso executivo, para sempre tentar encontrar a solução dos problemas. Há muito a ser resolvido, mas a função é essa, ouvir as pessoas e levar ao prefeito para que seja solucionado.

Quais os projetos já está elaborando?

O período de temporada precisa ser trabalhado, potencializar o Turismo, aproveitar que a natureza foi bondosa conosco. Buscar recursos, estrutura, realizar eventos durante todo ano, mexendo com a cidade no inverno. Fazer uma festa do camarão, do pescador, da tainha, trazer de volta a Tomada de Laguna. Com o Turismo forte todos os outros setores serão beneficiados.

O que está no caminho certo e o que precisa ser mudado?

A partir do momento que lançamos nosso projeto na pré-campanha, começamos a observar que a cidade queria uma transformação. Vencemos! Temos tudo para que a partir de 2021 Laguna comece a dar grandes passos. Como foi falado durante toda a campanha, Laguna merece mais.

Quais são as principais preocupações para o início de mandato?

A preocupação de início é saber como está a cidade. Queremos o melhor para a cidade. Encontraremos problemas e pedras no caminho, mas daremos volta nisso e trabalharemos com tranquilidade.

O que Laguna pode esperar do vereador Jaleel Farias?

Muito trabalho e dedicação. Quero realmente contribuir com a cidade, dar o retorno para as pessoas que deram o seu voto de confiança. O gabinete estará sempre aberto para todas as comunidades e a população em geral, para que apresentem suas ideias e propostas. O objetivo é trabalhar em parceria com o povo.