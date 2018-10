Os votos dos vereadores

Com o resultado das urnas, a conferir a força de cada um dos apoiadores de candidatos a deputado estadual que foram votados aqui. Ada de Luca (eleita), com 1461 votos de um total de 34.501, o trabalho teve a liderança do Vereador Valdomiro Andrade, o Macho; Walter Gallina, com 1100 votos de um total de 27.380, liderança do Vereador Cleosmar Fernandes, Mauro de Nadal, 994 votos de um total de 42.507, liderança do Vereador Thiago Duarte, Silvio Drevek, 1067 votos de um total de 29.631, liderança do Vereador Kleber Rosa, o Kek, Paulinha, 724 votos de um total de 51.739, liderança do Vereador Patrick da Nega, Ismael, 730 votos de um total de 54.165, liderança do Vereador Rogério Medeiros, Pepê Colaço, 848 votos de um total de 24.911, liderança do Vereador Peterson Crippa e do suplente Luiz Otávio, Júlio Garcia, 951 votos de um total de 57.772, liderança do Vereador Rhoomening Rodrigues, Dirce Heiderscheidt, 483 votos de um total de 32.332, liderança da suplente de Vereadora, Maria Inês Uliano, Luiz Fernando Vampiro, 898 votos de um total de 36.747, liderança de Luiz Felipe Remor e Edilson, de Pescaria Brava e Zé Milton, 1028 votos de um total de 39196, liderança do Vereador Roberto Alves. Sem contar os votos dos lagunenses Felipe Estevão, 5256 votos de um total de 47.390 e Sargento Damiani, 525 votos de um total de 4.263. Os grifados ficaram na suplência.