Óticas Diniz abre primeira unidade em Laguna

Nova loja integra o plano de expansão da rede para este ano

Com o segundo maior PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil – atrás apenas do Sudeste –, a região Sul é parte importante do plano de crescimento da Óticas Diniz – maior rede de varejo óptico do País –, que visa inaugurar 100 lojas até o fim do ano. A partir deste mês, Laguna, recebe a primeira loja da marca na cidade.

Comandada por Jairo Siqueira, a novidade tem tudo para ser um sucesso na cidade. “Temos a obrigação de fazer o melhor negócio em óculos de grau e de sol, pois, afinal, somos a principal rede óticas do País. Por ser uma cidade turística, queremos ampliar o nosso público e atender bem, tanto a população local, quanto os nossos visitantes”, garante o diretor franqueado.

A unidade da Óticas Diniz em Laguna conta com um portfólio completo de soluções em lentes e armações das mais importantes grifes do mercado. E ainda disponibiliza óculos da sua marca própria DNZ EyeWear. “Mais do que uma necessidade, os óculos são importantes acessórios para compor o próprio estilo. Nossa linha é a melhor escolha para quem não abre mão de estar na moda”, afirma, Arione Diniz, presidente e fundador da rede.

Sobre a Ótica Diniz

Atendimento personalizado, soluções para a saúde visual e as melhores opções em óculos de grau e solares são os alicerces da Óticas Diniz, maior rede de franquias de varejo óptico do Brasil. Sua primeira loja, no centro da capital maranhense, foi fundada pelo empresário Arione Diniz, em junho de 1992. Atualmente, com mais de 950 unidades nas principais cidades do País, a rede preza pelo treinamento da equipe para oferecer um atendimento de excelência e qualidade que já é referência nacional. E disponibiliza o melhor e mais completo mix de produtos das maiores grifes do mundo, além da sua marca própria DNZ EyeWear. www.oticasdiniz.com.br