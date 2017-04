Paixão de Cristo 2017, pelo Stella Maris

A “Paixão de Cristo”, teve uma encenação especial por 50 alunos e figurantes do Colégio Stella Maris. Foi na última terça-feira (11), à noite no Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos, reunindo um público fiel de lagunenses e de cidades vizinhas. O pouco ou quase nenhum recurso de que dispunha, em nenhum momento desanimou o produtor e diretor, professor Rodrigo Bento, que claro, contou com o apoio e entusiasmo de diretores e alunos do importante estabelecimento escolar que muito orgulha a cidade e região. Além de contar com um caráter religioso, o espetáculo foi bíblico, emocionando a tantos quantos estiveram presentes.

Lotado, o custo do ingresso foi um kg de alimento não perecível, doado integralmente para o Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos.