Reunindo um grande público na noite de segunda-feira (26), no Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos, a Paixão de Cristo interpretada pelos alunos do Colégio Stella Maris, emocionou os que lá estiveram presentes. Merecedores do reconhecimento pelo trabalho realizado, a diretora Irmã Bernadete Rech, professor Rodrigo Bento, coordenador do evento e demais envolvidos.