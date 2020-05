Para o cliente tirar o próprio chope – Cervejaria lagunense lança autosserviço

Impactada pela pandemia da Covid-19, a Cervejaria Laguna Craft Beer trouxe um novo conceito para Laguna e região, disponibilizando a opção de autosserviço de cerveja para seus clientes, ou seja, quem quiser pode tirar seu próprio chope e levar para a casa.

O cliente poderá escolher an quantidade e o valor que deseja consumir via aplicativo, com a liberdade de servir a quantidade que desejar e assim pagar apenas quantia que consumir.

Como funciona

O cliente instala o app, faz o cadastro, coloca os créditos no valor que pretende gastar e através de um QR code desbloqueia a torneira. Ao servir o chope no copo, um visor mostra a quantidade de mililitros consumidos e o valor descontado.

O diferencial é que o consumidor tem a experiência de servir o seu próprio chope, sem aglomeração, sem “neura”. O valor cobrado é de acordo com os mililitros que vão para o copo. São oferecidas duas opções diferentes: American Lager (Pilsen) e um estilo especial, Viena Lages.

A ideia, segundo Vinicius Muller Bratti, CEO da Laguna Craft Beer, é disseminar e até incentivar o consumo da cerveja artesanal em diferentes locais. “Queremos desmitificar o rótulo que a cerveja artesanal trás, esperando que todos se sintam à vontade para conhecer e experimentar um produto local que apresenta características históricas.