Natural de Canoas (RS), Patrícia Araújo de Almeida veraneou por muito anos na terra de Anita até definitivamente escolher Laguna como sua morada. Foi aos 17 anos, acompanhada dos pais, Rosita e Maurício, incentivada pelo irmão, que recém havia inaugurado uma empresa na cidade, que o “empurrãozinho” necessário aconteceu: “Ele de pronto já me deu o posto de gerente. Encarei a grande responsabilidade, cuidando do financeiro, recursos humanos e supervisão de vendedores. Foi uma verdadeira escola. No dia a dia, fui lidando com os desafios da administração”, explica.

Formada em Ciências Contábeis, em 2010, uma nova oportunidade surgiu: “Consegui uma vaga na empresa ganhadora do consórcio do trecho de duplicação da BR 101, que ia de Tubarão a nova Fazenda. Comecei atuando no recursos humanos, mas no decorrer do tempo, fui convidada para atuar no setor financeiro”.

Com a chegada da filha Luíza, a focalizada decidiu que era hora de se dedicar ao universo da maternidade: “Fui viver as delícias e os desafios de ser mãe em tempo integral, mas durante essa pausa do mercado de trabalho, recebi a proposta da Camargo Correa, para atuar na parte administrativa da obra da ponte Anita Garibaldi, que prontamente aceitei e na qual trabalhei por três anos”.

Com a conclusão da obra, Patrícia ingressou na área de recursos humanos de uma industria de cozinha industrial, na qual está até hoje: “É um desafio e tanto, pois se antes lidava com números, hoje meu contato é exclusivamente com pessoas, dos mais variados segmentos. Minha rotina é corrida, pois preciso visitar as unidades de vários municípios do estado”, revela.

Apaixonada por Laguna, ela não se vê distante da tranquilidade que nossa cidade oferece: “É um lugar perfeito para se criar os filhos, tendo em vista a violência dos grandes centros. A facilidade de deslocamento, as belezas naturais como cenário, me fazem ter a certeza de que aqui quero passar o resto dos meus dias”, finaliza.