Natural de Porto Alegre, a secretaria da MED IMAGEM, clínica de ultrassonografia de nossa cidade, Patrícia Machado Perassolo veio para Laguna há dois anos, com o intuito de ficar mais próxima da avó: “Foi ela quem me criou. Tenho uma gratidão muito grande por ela e por tudo que fez por mim. Foi uma forma de retribuir”, explica.

Casada com Diego, mãe de Gabriel e Juliane a focalizada já adquiriu experiencia em atividades bem distintas: “Comecei como menor aprendiz no Senac e já atuei como telefonista, no Banco do Brasil”.

Simpatizante com a área da saúde, Patrícia se diz realizada com a oportunidade de conviver no meio: “Gosto de lidar com pessoas, tenho muita facilidade de lidar com o público. Procuro atender a todos com o máximo de atenção. Confesso que me identifiquei com a função desde o primeiro dia”, recorda.

Sobre o maior desafio de uma secretaria, pontua: “São constantes. Acredito que o maior deles é executar o serviço de forma comprometida, buscando sempre manter o equilíbrio emocional, pois lidar com o público é muito bom, mas também requer habilidade. É preciso saber ouvir e ter jogo de cintura para administrar alguma divergência, quando existir”.

Dona de uma rotina intensa, ela explica aos leitores como organiza o seu dia a dia: “Acordo cedo, arrumo meu filho caçula, o levo na creche e sigo para clínica. Saio para o almoço, retorno para o período da tarde. No final do dia, passo para buscá-lo e vou para casa. Lá, encaro minha segunda jornada, cuidando dos afazeres domésticos e dando uma atenção especial para o marido e os filhos”.

Se o assunto é Laguna, a gaúcha de alma lagunense abre o coração: “Me apaixonei por essa cidade. Amo morar aqui. As infinitas belezas naturais nos proporcionam momentos de lazer, descontração e até mesmo reflexão”, finaliza.