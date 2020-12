Após completar 32 anos de trajetória no Corpo de Bombeiros de Laguna, Paulo Sérgio Ribeiro e Silva, o conhecido Fenemê, encerra suas atividades com a sensação de dever cumprido.

Casado com Zélia, pai de Paula e Paola, ele conta aos leitores do JL, um pouco mais sobre as experiências vividas, os amigos que a profissão proporcionou e as boas lembranças que levará agora na reserva.

Filho de dona Maria e de “seo” Quadro, o focalizado recorda como tudo começou: “Sempre achei interessante essa rotina do bombeiro. Me despertou a atenção por ser uma profissão que ajuda ao próximo”.

Entre as atividades que já desenvolveu no quartel, Fenemê cita algumas: “Já trabalhei no recursos humanos, na guarnição, como combatente, socorrista e motorista e na sessão de atividades técnicas. Ultimamente estava exercendo a função de vistoriador, isto é, marcar, fazer baseado em projetos preventivos que existiam dentro da corporação e se eram previamente aprovados para tal”.

Sobre experiências marcantes proporcionadas pela profissão, cita algumas: “Meu maior desafio sempre foi ocorrência com crianças. Ainda recentemente realizei o salvamento de uma por tapotagem ( manobras e percussões pulmonares). Também já fiz orientação por telefone, na qual orientei a colocarem em decúbito ventral e realizar a tapotagem, já socorri um acidente de moto cuja bioma era uma pessoa conhecida minha e já consegui convencer um cidadão a não cometer suicídio. Não diferente dos outros bombeiros, dias de perda, dias de glória”.

Quando questionado sobre a oportunidade de voltar no tempo, se lhe fosse dada a oportunidade, Paulo Sérgio garante que trilharia o mesmo caminho: “Se tivesse a chance, sem dúvida, faria a mesma coisa ou até mais, mas pela mesma profissão”.