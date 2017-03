Hoje (10), das 8h às 16h15, em frente ao Posto Policial do Portinho, deverá acontecer o pedágio solidário, visando arrecadar fundos para auxiliar o jovem estudante Luis Cláudio Joaquim de Abreu, a participar do Global Young Leaders Coference, que desde 1985 é realizada anualmente pela Envision Experience, uma organização dos Estados Unidos, sem filiação político/partidária.

Para o evento são convidados alunos de 145 países e dos 50 estados que formam os EUA) e este ano, pela primeira vez, foi escolhido um aluno de escola catarinense, na verdade lagunense (Escola Saul Ulysséa,de Cabeçuda), logo sendo o pioneiro.

“Para mim, que até hoje nunca cruzei a fronteira catarinense, receber uma oportunidade incrível de representar o meu país, levar o nome do meu Estado e principalmente da minha amada Laguna, ao mesmo tempo que tenho a confiança e o reconhecimento da direção e dos professores da Escola Saul Ulysséa, por todas as atividades em que já estive envolvido desde o jornal INFO SAUL ao Grêmio Estudantil, me deixam inteiramente motivado e muito gratificado por tal honra”, disse Luís Claudio.