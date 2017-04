Lagunense, filha de dona Vania Manoel e de “seo” Luiz Machado, a vendedora Pedra Manoel Machado atua no comércio há cerca de nove anos. A primeira oportunidade profissional foi em uma fábrica de confecções, na qual esteve por pouco tempo, até ir em busca de novas experiências: “Lembro que fiz um currículo e comecei a entregá-lo nas lojas do centro. Fui chamada na Rainha Calçados, passei pelo período de experiência e aqui estou até hoje”.

Formada em Processos Gerenciais, a mãe de Téo, de dois anos, revela um pouco de sua rotina: “Acordo por volta das sete horas, arrumo meu filho para escola e me preparo para mais um dia de trabalho. Vou para loja e de lá só saio por volta das 18h. Em casa, faço os serviços domésticos e curto o resto da noite com o Téo”, explica.

Quando questionada sobre o que há de melhor em seu serviço, destaca: “A oportunidade de conhecer as pessoas. Tem tanta gente legal com quem acabo interagindo, e quando vejo, encontro-as em outros lugares, acabamos conversando e criando um vínculo que vai além do procedimento de venda”.

Se o assunto é o maior desafio na área, Pedra avalia: “Muitas vezes o cliente vem apenas olhar os produtos. Vai do vendedor saber abordá-lo da forma correta, apresentar o que mais se enquadra com a personalidade dele e incentivá-lo a provar. Não adianta esperar atrás do balcão. A concorrência é forte. É preciso empenho”.

Apaixonada por Laguna, ela não se vê morando em outra se cidade que não seja a terra de Anita, mas garante que o município precisa de melhorias com urgência: “A administração municipal precisa investir na educação, saúde, oportunidades de emprego e lazer que possam garantir qualidade de vida não apenas para população, mas para proporcionar movimento o ano todo”.

Para o futuro, a profissional tem seus planos: “Quero muito passar em um concurso público, garantir a minha estabilidade e oferecer um futuro melhor para o meu filho”, finaliza.