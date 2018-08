Perfil da hotelaria

O mapeamento do perfil do setor hoteleiro catarinense, promovida em ação conjunta da Fecomércio-SC e Abih-SC, apresentando infraestrutura, unidades habitacionais, taxas de ocupação e qualidade dos serviços prestados, além da quantidade de empregados, ofertas de serviços e valores médios das diárias teve participação parcial de Laguna, com apenas nove hotéis respondendo ao questionário online, correspondendo a 2,1% da amostra da pesquisa. Na verdade Laguna tem 13, além de nove pousadas, uma delas inaugurada este ano e que nada fica devendo a estabelecimento do gênero em Santa Catarina.

De acordo com a Fecomércio, através de sua assessoria de imprensa, todo o trabalho foi feito online e por telefone (Computer Assisted Telephone Interviewing-CATI). Na frente de Laguna aparecem Florianópolis, Balneário Camboriú, Penha, Imbituba, Joinville, Bombinhas, Blumenau, Lages, São Bento do Sul, Brusque, Rio do Sul, São Francisco do Sul, Criciúma, Garopaba, Chapecó e Barra Velha. Parece piada mas, não é!

Carminatti Junior

Faleceu em nossa capital, na quarta-feira,1º, o radialista, jornalista e escritor Florentino Carminatti Junior, tendo atuado nas Rádios Guarujá e Diário da Manhã, de Florianópolis, Colombo, de Curitiba e Colon e Cultura, de Joinville. Na TV brilhou na Cultura, da capital e Coligadas, de Blumenau. Como escritor publicou os livros “Sol de sal..” e “Brasil, meio século de imprensa”. Procurador do Estado, aposentado e advogado, foi conselheiro da nossa querida Associação Catarinense de Imprensa, que através de seu presidente, Ademir Arnon publicou nota de pesar.

PROS em Laguna

A criação do diretório local do PROS, aconteceu no domingo, 29, com a presença do presidente estadual do partido, Tânio Barreto. Assumiu a presidência em Laguna, a assistente social Viviane de Carvalho Lima.

Ponte iluminada

Técnicos do DNIT e de empresa responsável, esta semana providenciaram a recuperação total da Ponte Anita Garibaldi, ali em Cabeçuda, com luz cênica e de iluminação do trânsito. Lembrando que o sistema havia sido danificado por ação de roedores.

548 mesários

Se no Estado, o Tribunal Regional Eleitoral estima que 65 mil mesários trabalharão nas eleições de outubro, em Laguna, este número registra um total de 548, dos quais 444 para atuar aqui e os demais, 104, em Pescaria Brava. A convocação deles começou agora em julho, claro para os dois turnos, se houver, em 7 e 28 de outubro. As convocações acontecem por carta, entregue fisicamente ou em formato eletrônico em caso de inscrição voluntária pelo Portal do Eleitor. A notificação para mesários voluntários é enviada ao e-mail cadastrado no Portal, e o notificado deve acessar a plataforma para finalizar o processo. A partir da próxima quarta-feira, 8, também será disponibilizada a lista de mesários convocados no site do Tribunal Regional, atualizada diariamente.

Sargento Damiani

O conhecido Sargento Damiani, até ontem era o único lagunense que havia confirmado candidatura para buscar uma vaga de deputado estadual, pelo PDT.

Câmara aprova projeto

Em duas sessões extraordinárias, convocadas pelo Executivo, mas, diga-se sem qualquer custo, a Câmara de Vereadores de Laguna, na segunda-feira, 30, aprovou por unanimidade o projeto de lei 0051/2018, que regulamenta o artigo 31, da Lei 1965/2018 e dispõe sobre concessão de benefícios eventuais da política de assistência social.