Perfil dos eleitores – Conheça mais sobre os 35.918 aptos a votarem em Laguna

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que 35.918 eleitores estão aptos a votar em Laguna no dia 2 de outubro, data do primeiro turno das eleições de 2022.

Esse número representa 1.094 eleitores a mais, em comparação com 2018, quando 34.824 pessoas estavam habilitadas a votar.

A maior parte deste universo é formada por mulheres. São 18.960 eleitoras, que correspondem a 52,79 % do total. Os homens compõem 47,21 % dos votantes aptos a participarem dessa eleição, com 16.958 pessoas.

A análise da escolaridade dos votantes em Laguna aponta que 23,61% (8.482) declaram ter o Ensino Médio completo. Outros 22,94% (8.240) afirmaram ter o Fundamental incompleto e 20,68% (7.427) possuem o Ensino Médio incompleto. No que tange o Ensino Fundamental completo a marca chega a 12,18% (4.374) pessoas. Apenas 2.892, o que corresponde a 8,05% possuem o nível Superior completo e 5,81% (2.087) responderam ter o Superior Incompleto. Ainda no levantamento, 5,78% (2.076) declaram ler e escrever e 0,95% (340) são analfabetos.

Na divisão por faixa etária, os eleitores com idade, os com idade entre 45 a 49 anos representam 25,17% dos eleitores lagunenses, enquanto os votantes entre 35 a 44 anos somam 6.668. Os eleitores de 16 a 24 anos atingem a marca de 4.008 e os acima de 70 anos somam 4.585.

No Brasil, o voto é facultativo para jovens de 16 e 17 anos, idosos com mais de 70 anos e analfabetos.