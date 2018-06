Pesca artesanal

Amanhã (9), às 16h30 no Memorial Tordesilhas, acontecerá a entrega, pela Fundação Catarinense de Cultura, de Certificado de Registro da Pesca Artesanal com auxílio dos botos, que ocorre em Laguna, como patrimônio cultural imaterial de Santa Catarina.

É mais um passo para a preservação da cultura que envolve a pesca com auxílio do boto em Laguna. A lembrar que o cetáceo já é patrimônio do município, mas, a cultura que o envolve, não.

Estarão na cerimônia o governador Eduardo Pinho Moreira, prefeito Mauro Candemil, pescadores artesanais e integrantes da Pastoral da Pesca, historiador Rodrigo Rosa, que fez a defesa da pesca na Fundação Catarinense de Cultura, representantes da FCC, da Secretaria do Turismo, Cultura e Esporte de Santa Catarina, Iphan, secretários municipais e convidados.

O pedido foi solicitado em 2017, quando a diretoria de preservação do patrimônio histórico da FCC analisou os documentos e o Conselho da FCC certificou como patrimônio. A chancela será publicada no Diário Oficial do Estado e estará no Livro de Registro dos Saberes, que institui as formas de Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial ou Intangível, que constituem o Patrimônio Cultural de Santa Catarina. Neste contexto, a pesca com auxílio dos botos será inscrita como conhecimento enraizado no cotidiano da comunidade.

O município de Laguna agora aguarda o certificado emitido pelo Iphan.

A lembrar que em fevereiro deste ano, a Festa do Divino de Florianópolis recebeu o mesmo título como patrimônio do Estado.

Eleitores

Pelo cadastro atualizado do Tribunal Regional Eleitoral, em 2016, ano da última eleição, o contingente de Laguna contava com 34.257 eleitores. Em 1º de junho deste ano, a cidade já registrava 34.826, com um acréscimo de 569. Ainda este mês, deve sair o número final do eleitorado, certamente sem grandes alterações em relação à última atualização. À nível estadual, Joinville conta com o maior colégio eleitoral, com 396,7 mil votantes.

Compre de catarinenses

Uma campanha de estímulo ao consumo de produtos catarinenses será lançada hoje (8) pelo governador Eduardo Pinho Moreira. Compre de SC é uma iniciativa positiva, que faz o consumidor pensar sobre o impacto da sua decisão, de poder impulsionar um ciclo econômico mais virtuoso. Ao adquirir um produto ou serviço local, gera emprego, renda e impostos, beneficiando famílias do Estado. SC tem a indústria mais diversificada do país, que vai do pão ao satélite (lançamento recente de alta tecnologia).

Dia da Imprensa

Comemorado todos os anos, em função da circulação do primeiro número de O CATHARINENSE, jornal criado pelo lagunense Jerônimo Coelho, a Associação Catarinense de Imprensa já definiu as datas: dia 26 de julho, em Laguna, com manifestações junto a Praça de Jerônimo Coelho e o tradicional almoço/palestra no Laguna Tourist Hotel, dia 27 em Florianópolis, na Praça XV e dia 4 de agosto, na sede social da CDL, em Chapecó. Os eventos reúnem todo o trade de comunicação e lideranças dos mais diversos setores.

Iberê Aguiar Jacques

O ex-secretário de Turismo de Laguna, Iberê Aguiar Jacques, jornalista de Turismo, indicado pelo deputado Edinho Bez, esta semana assumiu como assessor do gabinete do Ministro do Turismo, Vinicius Lummertz.

Jubileu de Prata da Tordesilhas 53

Em solenidade seguida de jantar, amanhã (9), no Laguna Tourist Hotel, serão comemorados os 25 anos de fundação da Loja Maçônica Tordesilhas 53. Com a presença do Sereníssimo Grão Mestre do Grande Oriente de Santa Catarina, Rubens Ricardo Franz, serão homenageados os fundadores e ex-Veneráveis Mestres que estiveram à frente da Loja durante os 25 anos. Logo em seguida será oferecido um jantar a convidados de lojas maçônicas de Laguna, Tubarão, Brusque, Imbituba, Imaruí, Braço do Norte, Orleans e Florianópolis, entre outras, com animação de Dudu Filetti e banda. O Venerável Mestre da loja aniversariante, Robson Fernandes, com os obreiros da Oficina, desejam uma noite de paz, harmonia e fraternidade a todos que participarão do grande evento.