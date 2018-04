Pesca da Tainha ganha livro

Para falar sobre os seus projetos em relação a cultura da pesca mais tradicional do litoral catarinense, a pesca artesanal da tainha e dos homens que trabalham no mar, estará na cidade na próxima quarta-feira (2), o fotógrafo Leonardo Bittencourt. O evento está marcado para às 17h, na Fundação Lagunense de Cultura.

Homens do Mar é um projeto fotográfico documental e artístico que pretende registrar o relacionamento do homem com o mar, desde a mais simples das atividades relacionadas à pesca artesanal, até as mais complexas e elaboradas, como a construção de embarcações e extração de petróleo. A palestra sobre Homens do Mar ocorrerá às 17h, na Fundação de Cultura.

O projeto será desenvolvido na costa brasileira e mostrará a relação entre a dependência econômica e o enfrentamento das forças naturais de populações litorâneas do Maranhão ao Rio Grande do Sul.

Já o livro, “Pesca daTainha – Tradição do Litoral Catarinense”, traz uma narrativa visual, dinâmica

e envolvente sobre esta modalidade de pesca, considerada patrimônio histórico, artístico e cultural de Santa Catarina. O debate com o fotógrafo sobre o livro será às 19h, também na Fundação de Cultura.

As fotografias em preto e branco mostram o cotidiano dos ranchos de pesca, a espera pelos cardumes, o frenesi do cerco, a contagem dos peixes e o envolvimento da comunidade local. O livro apresenta, também, fotografias aéreas que proporcionam uma visão ampla e única do

processo.

Sobre o autor

Leonardo Bittencourt é fotógrafo, impressor e proprietário do Studio Ritratto, de Itajaí, onde realiza trabalhos editoriais e retratos. Seu trabalho autoral transita entre o documental e o artístico enfatizando temas ligados às suas raízes e seus ideais. Pesquisador de processos clássicos de impressão, em especial a Impressão com Platina/ Paládio (1873), além de outras técnicas do século XIX.

Serviço

Palestra sobre o livro “Pesca da Tainha – Tradição do Litoral Catarinense” e o projeto “Homens do Mar”

Data: 02/05/2018

Hora: 17h e 19h.

Local: Fundação Lagunense de Cultura/Memorial Tordesilhas.