Após encontro com lideranças pesqueiras, o secretário Nacional da Pesca, Dayvson Franklin de Souza, garantiu que nenhum fiscal dos órgãos federais multará os pescadores catarinenses que continuarem com a pesca de arrasto na costa gaúcha.

Tudo porque, desde o final de outubro, está em vigor no Rio Grande do Sul, uma lei estadual que aumenta a área de proibição para a pesca de arrasto.

De acordo com o secretário, para o governo federal vale a legislação federal, lembrando que as permissões foram dadas pela sua secretaria. Ele alertou também que se o governo gaúcho quiser multar, poderá ter que enfrentar ações judiciais.

Polícia Ambiental apreende camarão

Na última segunda-feira, 5, a Polícia Militar Ambiental, de nossa cidade, após receber denúncia anônima, apreendeu 75kg de camarão que estavam numa VAN, que se dirigia de Campos Verdes para o centro histórico.

Com apoio de uma guarnição da Polícia Militar, foi feita a abordagem do condutor do veículo que se encontrava sobre a Balsa que faz a ligação da região da Ilha.

De acordo com a PMA, há indícios de que o mesmo faria o comércio dos pescados em um restaurante de Imbituba. Tanto a carga, quanto o veículo foram apreendidos, com o condutor recebendo um auto administrativo, devidamente lavrado e responderá judicialmente pelo fato.