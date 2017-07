Pesca e Aquicultura: uma visão geral dos setores

Pesca

A pesca extrativa possui diversos fins, tais como a alimentação, a recreação (pesca recreativa ou pesca desportiva), a ornamentação (captura de espécies ornamentais), ou para fins comestíveis industriais, incluindo a fabricação de rações para alimentação de animais de criação e produção de substâncias com interesse para a saúde, como o conhecido “óleo de fígado de bacalhau”. As principais espécies exploradas pela pesca no mundo pertencem aos grupos dos peixes, dos crustáceos e dos moluscos, respectivamente. No entanto, também são capturadas pelo homem várias espécies de crocodilos, rãs, mamíferos marinhos (principalmente baleias) e algas. A pesca exerce um importante papel na economia mundial e na geração de empregos em diversas regiões com poucas possibilidades de emprego.

Desde que há memória, a pesca sempre fez parte das culturas humanas, não só como fonte de alimento, mas também como modo de vida, fornecendo identidade a inúmeras comunidades, como objeto artístico, e desenvolvendo regiões. Atualmente, existem várias técnicas de pesca para captura de estoques pesqueiros compostos por peixes, moluscos e crustáceos. As técnicas de pesca incluem coleta de mão, redes, armadilhas, entre outros. Os pescadores utilizam diferentes métodos para captura do pescado, desde os tradicionais, com baixa tecnologia e utilizados para subsistência, até métodos com tecnologia que permitem a pesca comercial. Nas artes de pesca há uma grande interação entre o conhecimento do pescador, os métodos de pesca e o comportamento do pescado em seu habitat natural, incluindo períodos reprodutivos, alimentação e migração. A forma mais usual de pescar é com o auxílio de embarcações: jangadas ou canoas de tronco escavado, voadeiras, barcos à vela e barcos-fábrica (sendo estes responsáveis pela produção de atum e equipados com a mais moderna tecnologia, como helicópteros para a detecção dos cardumes e receptores de informação de satélites, que lhes indicam a posição exata e a temperatura da água do mar).

Aquicultura

De acordo com a Food and Agricultulture Organization of the United Nations – FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), a aquicultura é o cultivo de organismos aquáticos, como peixes, crustáceos, moluscos e plantas aquáticas. A aquicultura envolve o cultivo de água doce e de água salgada em organismos sob condições controladas.

Atualmente, a aquicultura é responsável pela produção da metade dos peixes e moluscos consumidos diretamente pela população mundial. De acordo com os dados disponíveis, a produção de peixes por meio da aquicultura triplicou entre 1995 e 2007. Na aquicultura existem segmentos conforme a classe do organismo aquático cultivado. Atualmente, esses segmentos se dividem em: Piscicultura: cultivo de peixes; Piscicultura continental: cultivos de peixes em água doce; Piscicultura marinha: cultivos de peixes em água marinha; Maricultura: cultivo de organismos aquáticos marinho‑estuarinos; Algicultura: cultivo de algas; Ostreicultura: cultivo de ostras; Carcinicultura: cultivo de camarões.

Em todos os segmentos da aquicultura se têm como objetivo alcançar a produção de biomassa, o que implica algumas estratégias de manejo no processo de criação como, por exemplo, o povoamento regular, alimentação, monitoramento sanitário e de qualidade de água, proteção contra predadores, entre outros.

(*Interino)

Fonte: http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/4b14e85d5844cc99cb32040a4980779f/$File/5403.pdf