Pescado: Métodos e soluções para maior qualidade e rentabilidade na produção

Assunto que envolve definitivamente o desenvolvimento da cidade e região, será realizada na próxima quarta-feira, 27, a partir das 18h30 no auditório da Udesc, a palestra “Pescado: Métodos e soluções para maior qualidade e rentabilidade na sua produção”, destinada principalmente aos que estão na atividade pesqueira e muito especialmente na aquicultura, contando com Fernando Kubitza, Consultor e Doutor em Aquicultura – Auburn University-EUA, que falará sobre “sistemas multifásicos e maior eficiência na fertilização dos viveiros de produção de camarões”, Carolina Farias e Fabio Rodrigues, coordenadores técnicos de Aquicultura da Alltech, focalizando “Ciência e tecnologia na nutrição de peixes e camarões – Soluções Alltech Aquate”.

“É Engenheiro Agrônomo formado na ESALQ-USP em 1987, Mestre em Nutrição Animal pela mesma instituição em 1990 e Doutor em Aquicultura pela Auburn University, Alabama, Estados Unidos, em 1995. Foi professor junto ao Departamento de Zootecnia da ESALQUSP entre 1988 e 1991 e pesquisador recém-doutor neste mesmo departamento entre 1995 e 1997. Trabalhou no Projeto Pacu (Terenos, MS) coordenando o desenvolvimento de tecnologia para a o condicionamento alimentar de peixes carnívoros ao consumo de ração comercial, realizando trabalho pioneiro no estabelecimento de estratégias de c o n d i c i o n a m e n t o alimentar que viabilizaram a produção de alevinos e a engorda em escala comercial de diversas espécies de peixes carnívoros brasileiros, entre muitos o pintado, o cachara, o dourado, o tucunaré e o trairão.

Considerado um dos principais nutricionistas de peixes do país, tem atuado como consultor junto a diversas empresas fabricantes de rações para peixes, com trabalho destacado na elaboração das primeiras linhas completas de ração para a criação de peixes carnívoros e para os cultivos intensivos de tilápia no Brasil. É autor e co-autor de doze livros técnicos e de uma coletânea técnica científica composta por mais de oitenta artigos e capítulos publicados em revistas, livros técnicos e anais de congressos no Brasil e no exterior.

Desde 1999 é o sócio e Diretor Geral da Acqua & Imagem Serviços, onde tem prestado serviços de coordenação dos trabalhos de produção, pesquisa e desenvolvimento de importantes empresas ligadas à aquicultura no Brasil. Atua como consultor de empresas nacionais e internacionais em diversos ramos da cadeia produtiva da aquicultura. Tem trabalhado no planejamento, na implantação e na reestruturação de e m p r e e n d i m e n t o s aquícolas em todo o Brasil. Atua no desenvolvimento de pesquisas e suporte técnico a empresas de rações para peixes. Tem atuado na formação e capacitação de inúmeros técnicos de renome que hoje atuam na aquicultura nacional e proferido cursos e palestras para pesquisadores, técnicos especializados e produtores nacionais e estrangeiros sobre diversos temas ligados ao cultivo de peixes. Com mais de uma centena de cursos e palestras proferidas no Brasil e no exterior, é atualmente um dos profissionais mais destacados na difusão de tecnologia e capacitação de recursos humanos em aquicultura no país.”

