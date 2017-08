Pescaria Brava: Eduardo Moreira inaugura delegacia e autoriza projeto para pavimentação

O vice-governador, então em exercício, como governador, Eduardo Pinho Moreira, acompanhado do chefe da Polícia Civil do Estado, delegado Artur Nitz, dia 11 inaugurou a delegacia de Polícia Civil de Pescaria Brava, e no mesmo ato autorizou a liberação de recursos, via Secretaria de Estado da Infraestrutura, para a elaboração do projeto de engenharia para as obras de pavimentação do acesso rodoviário entre os bairros de Estiva e Siqueiro, no valor de R$ 483,7 mil.

“Segurança é essencial, assim como o investimento em infraestrutura que vai ajudar a comunidade, especialmente, as famílias que trabalham na agricultura. O Estado vai continuar sendo um parceiro para as obras que tragam mais conforto e qualidade de vida para as pessoas”, destacou Moreira.

O prefeito Deyvisonn de Souza comemora a inauguração da delegacia de polícia civil, certo de que a comunidade estará amparada por mais um órgão de segurança pública. Agradeceu todos os presentes na solenidade e destacou a importância de todos os atos concretizados nesta data tão marcante.

Emancipado há quatro anos, Pescaria Brava era o único município de Santa Catarina que ainda não contava com uma delegacia da Polícia Civil. “Completamos um ciclo importante com a Polícia Civil presente nos 295 municípios catarinenses, uma estrutura que poucos estados do Brasil possuem”, destacou Nitz, informando que o Sul de Santa Catarina também conta com o Serviço Aeropolicial, atuando desde o município de Paulo Lopes até a divisa com o Rio Grande do Sul.

Com as instalações concluídas, a delegacia da Polícia Civil de Pescaria Brava funciona das 12h às 19h e realiza atendimento ao público, registro de boletim de ocorrência, ação de polícia judiciária (termo circunstanciado, inquérito e atos infracionais), investigações e fiscalização.

Acesso rodoviário Estiva-Siqueiro

A lei que autoriza o município de Pescaria Brava a firmar convênio com o Governo do Estado para a obtenção de recursos para a pavimentação do acesso entre as localidades de Estiva e Siqueiro foi sancionada em março desse ano.

Para a elaboração do projeto da obra o Estado vai destinar recursos de R$ 483,7 mil. O trecho entre as duas localidades tem 11 quilômetros e concentra aproximadamente 200 famílias de agricultores. A pavimentação vai ajudar principalmente no escoamento da produção de farinha de mandioca, uma das principais atividades agrícolas do município. A via também é utilizada por pecuaristas para o transporte de animais.

“Vamos agora agilizar o processo, para que a obra seja viabilizada e concluída o quanto antes”, disse o secretário de Estado da Infraestrutura, Luiz Fernando Vampiro.

Presentes também o vice-prefeito Lourival Izidoro, juiz de direito Renato Bratti, delegado regional José David Machado, responsável pela nova delegacia Edson Garcia, secretário da infraestrutura Luis Fernando Cardoso – Vampiro, deputada estadual Dirce Heiderscheidt, presidente da Câmara de Vereadores José Eraldo Francisco. Além das autoridades que compuseram a mesa, o evento contou com a representação do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, vereadores de Pescaria Brava, secretariado e comunidade.