Pesquisadores utilizam pele de Tilápia no tratamento de queimaduras!

A Tilápia (Oreochromis niloticus) está entre as espécies de peixes mais cultivadas do Mundo, e o carro chefe da produção aquícola Nacional. Mas além do “filé de Tilápia”, bastante apreciado na culinária, a espécie também apresenta importância para a área biomédica. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará estão utilizando pele de Tilápia para o tratamento de queimaduras. A pele da Tilápia é utilizada como curativo em pacientes com queimaduras de segundo grau, sendo capaz de amenizar a dor e acelerar em quase dois dias a cicatrização de queimaduras graves. Segundo os pesquisadores, liderados pelo Prof. Dr. Manoel Odorico de Moraes Filho (Coordenador do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da UFC), “é possível a utilização da pele da Tilápia como promissor biomaterial na medicina regenerativa, devido especialmente à suas características microscópicas, semelhantes à estrutura morfológica da pele humana, e elevada resistência e extensão à tração em quebra.”

O Professor ainda destaca que, “a derme da pele de Tilápia é composta por feixes de colágeno compactados, longos e organizados, com considerável importância para seu uso clínico.” Os testes já foram realizados em 60 pacientes do Instituto José Frota, no entanto, novos estudos são necessários, particularmente em animais, para validação da pele da Tilápia como curativo biológico temporário em queimaduras. Os pesquisadores ressaltam que, no Brasil, ocorrem mais de um milhão de casos de queimaduras por ano, e apesar disso, 90% das peles de Tilápia são descartados durante o processo de beneficiamento para filetagem.

