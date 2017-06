Plano de desenvolvimento integrado do turismo da AMUREL

Presidente Vinícius Lummertz, da Embratur, é convidado do evento

O Seminário sobre o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo da Região da Amurel acontece hoje (23), a partir das 9h30, no Salão Nobre da Unisul Tubarão. O evento é promovido pela Unisul, em parceria com a Amurel – Associação dos Municípios de Laguna.

O evento é destinado a gestores de turismo dos municípios, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais ou interessados nesta temática. O Prefeito de Tubarão e Presidente da Amurel, Joares Carlos Ponticelli e o professor Mauri Luiz Heerdt, Reitor da Unisul, farão a abertura do Seminário. Um dos convidados e grande destaque do evento é o presidente da Embratur, Vinícius Lummertz, que falará sobre os cenários e as potencialidades do Turismo. Por sua vez professor Alexandre Biz, apresentará um detalhado trabalho intitulado ‘Turismo como Eixo de Desenvolvimento Socioeconômico, Cultural e Sustentável na Região’.

Os participantes contarão com um espaço para a construção de uma agenda política, com temas voltados aos projetos e iniciativas já existentes ou em andamento, criação de um grupo de trabalho entre as câmaras municipais para discussão das leis/outros, criação de um grupo de trabalho entre os secretários de Turismo para discussão dos inventários turísticos, infraestrutura e outros.

O seminário consolida a parceria entre a Unisul e a Amurel e representa mais uma etapa no processo de criação do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo da Região da Amurel. Este trabalho tem por objetivo estabelecer métodos e políticas de integração para o progresso do turismo de forma não fragmentada para contemplar todas as potencialidades regionais.

Programação

9h30 – Abertura

Joares Carlos Ponticelli (Presidente da Amurel).

Mauri Luiz Heerdt (Reitor da Unisul).

9h50 – Palestra:

Cenários e Potencialidades do Turismo.

Vinícius Lummertz (Presidente Embratur)

10h50 – Apresentação:

Turismo como Eixo de Desenvolvimento Socioeconômico, Cultural e Sustentável na Região.

Alexandre Biz (Professor pesquisador da área de Turismo).

11h50 – Construção de uma Agenda Política.

12h30 – Encerramento.

Saiba mais

Evento: Seminário sobre o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo.

Dia: 23 de junho, hoje.

Horário: das 9h30 às 12h30.

Local: salão nobre da Unisul – Av. José Acácio Moreira, 787, Bairro Dehon, Tubarão.

Informações: (48) 3626-5711 e 99659-1841.