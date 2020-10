Plano de Governo dos candidatos a prefeito de Laguna

Encerrando o especial focado em registrar pontos e diretrizes das propostas apresentadas nos Planos de Governo dos candidatos a Prefeito, os temas escolhidos foram Mobilidade Urbana, Turismo e Cultura. A lembrar que, indeferidas, as candidaturas de Gilberto Sousa (PSC) e Mauro Candemil (MDB), recorreram e a decisão pode acontecer nos próximos dias.

Mobilidade Urbana – Programa Laguna Acessível – Plano de mobilidade urbana global municipal. Implantação de binários para desafogar o trânsito no acesso da cidade, na região central e no Balneário Mar Grosso.

Turismo e Cultura – Projeto Cidade Bela – Realização de obras de paisagismo e manutenção, por meio de canteiros e jardins urbanos, e embelezamento dos acessos à cidade. Construção de três portais nos seguintes acessos: SC 100 – Região da Ilha; SC 436 – acesso principal de Laguna; Acesso a Estrada Geral do Distrito de Ribeirão Pequeno. Programa Turismo Integrado – Fomentar o turismo rural e urbano em todas as estações do ano, através de uma agenda, projetos e eventos nos bairros da cidade. Projeto Carcinicultura – Pesca e Turismo – Incentivo à realização de eventos regionais, nacionais e internacionais de pesca esportiva. Valorização da cultura da pesca artesanal e industrial. Criação do memorial do pescador e da canoa de convés. Parceria com os produtores de pescados para a promulgação do consumo de pescados e do turismo rural e de experiência. Programa Cultura Cidadã – Incentivo à realização de eventos teatrais durante o ano inteiro. Instalação de um palco itinerante nas praças do Centro Histórico, onde ocorrerão apresentações culturais e artísticas durante os finais de semana. Incentivo Cultural aos Blocos de Carnaval, Escolas de Samba, Companhias de Teatro e Dança e apoio às bandas União dos Artistas e Carlos Gomes.

Mobilidade Urbana – Investir em mobilidade urbana, incluindo a ampliação da rua do Iró e sinalização para o ciclismo em Laguna; A construção de praça em nossos bairros, com parceria com cada comunidade.

Turismo e Cultura – Na última década algumas obras públicas melhoram os acessos do Farol de Santa Marta e do distrito de Ribeirão Pequeno. O saneamento aparenta problemas e não chegou nos domicílios em sua totalidade na área Urbana incluindo o Centro Histórico, analisar o ajuste de contrato com a CASAN. O porto de Laguna foi estadualizado, todavia não foi apresentada à sociedade Lagunense um plano de intervenção. A iniciativa privada constrói um novo distrito industrial na região de Caputera, que suprirá a demanda por espaço instalação de empresas. O Patrimônio Histórico, as belezas naturais, a pesca artesanal, o meio rural, sambaquis, botos, baleias, náutica, lagoas, a cultura e a nossa gente, são peça de um quebra cabeça econômico da atividade turística. É um potencial imensurável e que precisa ser cuidado, polido, qualificado e mostrado. Mostrar, significa permitir a acessibilidade e a visibilidade e é a forma de aumentar a permanência do turista em Laguna. Nessa problemática, temos o veranista, que diferente do turista, passa um maior tempo de estadia e deve ser tratado como o nosso melhor turista. É um potencial consumidor do nosso comércio e ele deve se apropriar de Laguna, como se dela fosse. Entender que ao consumir aqui ele está melhorando nossa arrecadação e os serviços prestados à eles e deixam de ser visitantes e passam para uma posição de morador. Assim, o olhar da gestão pública deve compreender em suas ações a geração e os geradores de impostos. Reformulação das Práticas do Turismo; 6.1 Requalificação do urbanismo no Centro Histórico e entorno; 6.2 Programa de apoio fiscal à estruturas turísticas para leitos, Cabanas e Pousadas em Laguna; 6.3 Programa de apoio à eventos da juventude e do estudante; 6.4 Programa de apoio à restaurantes típicos e ao albergue do turista no roteiro rural; 6.5 Programa de valorização do produto local; 6.6 Reorganização da coleta de butiás em cooperativa, com programa de Plantio em nossa região; 6.7 Peixaria móvel; 6.8 Feira do artesanato e antiguidades; 6.9 Municipalização do Cine e Teatro Mussi (Rever parceria); 6.10 Água da Carioca mineral e termal – saúde total, (A distribuição em copos nas escolas e repartição pública; 6.11 Programa de incentivo à Pousadas, com zoneamento no parque do Morro da Glória e praias; 6.12 Eventos Históricos (República Juliana); 6.13 Praça Gastronômica (Praça do Museu), estudo de viabilidade do fechamento da Rua Carlos Horn, entre a Rua Treze de Maio e a Rua Barão do Rio Branco, para Praça Gastronômica; 6.14 Modalidade e estruturas para a nossa cidade; 6.15 Evento da Praça Seival para a área do Porto; 6.16 A Revitalização do Molhes da Barra; 6.17 Selo mais Turismo; 6.18 Projeto Rota Baleia Franca Gastronômica.

Mobilidade Urbana – Pavimentação asfáltica do 1° trecho da Rodovia SerraMar, 4,4 km da SC-100, passando por Campos Verdes. Projeto sendo realizado pela Amurel; Pavimentação asfáltica trecho 3,5 km Acesso Praia do Sol; Conclusão da pavimentação asfáltica da Avenida Perimetral, trecho 1,O km ao lado do Sambódromo. Obra à ser iniciada brevemente; Pavimentação asfáltica trecho 1,5 km Parobé- Ribeirão Pequeno; Pavimentação asfáltica do trecho de 1 km da LG-50 , rua do Espigão, na Ponta da Barra. Obra à ser brevemente iniciada; Revitalização da orla do Mar Grosso. Projeto arquitetônico e urbanístico já desenvolvido pela UDESC; Pavimentação Acesso Cigana; Recuperar e pavimentar com lajotas mais 50 ruas, em parceria com moradores; Implantação da ciclofaixa da Praia do Iró; Reiteramento de ações junto a Casan para: finalizar projeto de execução do esgoto do Farol, implantação do sistema de esgoto no Centro Histórico, resolver definitivamente os problemas do sistema de esgoto do bairro Mar Grosso, idem da ETE Vila Vitória e recuperação das ruas e avenidas danificadas pela implantação da rede de esgoto; Continuar com esforços, junto ao Governo Federal, na obtenção da transferência da área do antigo IBDF para a PML, para ali instalar a futura e nova Estação Rodoviária; Idem junto ao Governo do Estado da área da ex-Codisc, para implantação definitiva de um parque industrial, da área do CSU para implantação de projetos sociais e do Sambódromo, com estudos para sua real destinação e Construção da Praça da Âncora localizada em terreno próprio na Avenida Colombo Machado Salles.

Turismo e Cultura – 2.1) Implantação de Centros de Lazer e Observação: Revitalização dos molhes norte com a construção de deck’s para observação da pesca artesanal com auxílio dos botos e outros aparelhos (bancos, banheiros, acesso, iluminação, concessão de bar e restaurante no quiosque hoje existente). Deck de observação no extremo nos molhes sul. Deck no Farol de Santa Marta para avistamento de baleias. Resgatar o projeto do Parque da Pedra do Frade. Ativar projeto de revitalização do Morro da Glória. 2.2) Sinalização Turística: Inserção do “Amo Laguna” no Farol. Novo Portal de entrada da cidade. Portais no Acesso Sul/ Camacho e Acesso Norte/Barbacena. 2.3) Divulgação do município: Marketizar através de outdoor ao longo da BR-101, mostrando a cidade, sua beleza, cultura e história. Em feiras de turismo com estande próprio. 2.4) Revitalização e modernização do CAT( Centro de Atendimento ao Turista). 2.5) Manter entendimentos com o Governo do Estado para concessão de uma área de 15.000m2 da área retroporto do Terminal Pesqueiro, para ali instalar um Centro de Eventos, saindo da praça Seival. Na praça Seival seria construído uma réplica, tamanho natural, do barco Seival. 2.6) Incentivar, permanentemente, a Feira do Artesanato. 2.7) Melhorar e apoiar o calendário de eventos com objetivo de manter o ano todo a cidade movimentada : Lagunatal, Réveillon, Carnaval, festividade de Santo Antônio, Semana Cultural, Fenaboto, Moto Laguna, entre outros. Restauração do Museu Anita Garibaldi e Memorial Tordesilhas. Captação de recursos para recuperação e restauração das edificações Casa Pinto d’Ulysséa, da antiga Coletoria, da Biblioteca Publica e do antigo gabinete para instalação do Memorial da Cidade. Manutenção da Semana Cultural. Participação efetiva das comemorações dos 200 anos de aniversário do nascimento de Anita Garibaldi. Restauração da edificação da Estação Ferroviária da Cabeçuda. Manutenção continuada de incentivo de fomento às entidades culturais: bandas musicais, escolas de samba, cultura açoriana, consciência negra e outras manifestações…

Mobilidade Urbana – 3.12.1 MOLHES DA BARRA – Viabilizar a estruturação do Molhes da Barra; 3.12.2 ORLA DO MAR GROSSO – Estudo e elaboração de projeto para a construção de quiosques padronizados e com infraestrutura para o banhista e turistas. Pavimentação da Avenida Maurílio Kfouri com base e paver, fortalecendo a drenagem e na iluminação pública; 3.12.3 DRENAGEM – Viabilizar estudos para a elaboração de projetos de macro e micro drenagem; 3.12.4 PAVIMENTAÇÕES – Realizar pavimentações através de parcerias com a comunidade. Realizar estudo de viabilidade para a instalação de uma fábrica de peças de concreto (lajotas, meio fios, tubos…) para o município. Propor aos municípios próximos a Laguna o estudo da viabilidade da compra de uma usina asfáltica. Utilizar as lajotas que serão retiradas de vias pavimentadas com paver ou asfaltadas nas vias das comunidades mais carentes do município e 3.12.5 CICLOVIAS – Elaborar estudo para implantação de ciclovias.

Turismo e Cultura – 1.5.1 Fortalecer a pesca artesanal e suas tradições; 1.5.2 Incentivos às bandas musicais e músicos locais; 1.5.3 Incentivar a produção literária, artes cênicas plásticas; 1.5.4 Projeto de Educação Patrimonial; 1.5.5 Patrimônio Histórico –valorização do Patrimônio Cultural e Natural do Centro Histórico e seu entorno e de fomento ao turismo. 1.5.6 Estruturar uma política municipal para manutenção e preservação dos museus; 1.5.7 Apoio aos projetos que resgatam a cultura e tradição açoriana; 1.5.8 Apoio aos grupos que resgatam da cultura e tradições do povo afro-brasileiro; 1.5.9 Gestão da Cultura – Gestão democrática e participação popular; 1.5.10 Captação de Recursos – Intensificar a captação de recursos financeiros via Lei Estadual e Federal de Incentivo à Cultura; 1.5.11 Apoio Técnico, Institucional e Logístico – Criando um departamento de apoio técnico para oferecer apoio necessários para organização, busca de recursos e prestação de contas; 1.5.12 Convênio com as diversas entidades para expandir cultura e bolsas de estudo por todo o município, tais como boi de mamão, bandas, corais, entre outras; 1.5.13 Resgate dos Bailes Municipais e Bailes de Carnaval com Concurso de Fantasias; 1.5.14 Estruturação para o devido resgate e incentivo aos desfiles de escola de samba em nosso município; 1.5.15 Resgate da apresentação teatral “República em Laguna”, incluindo o evento no Calendário Turístico do Município.

Mobilidade Urbana – Tema muito debatido pela população, mas quase nada proposto pelos últimos governos a Mobilidade Urbana vai ser prioritário também na gestão, a partir de 2021. Assim, vamos buscar a aquisição do profissionais capacitados, para em conjunto com a Secretaria de Planejamento, IPHAN e UDESC possam propor melhorias de mobilidade urbana, com reformulação do trânsito em diversas situações, bem como aplicação de ciclofaixas e melhorias de acessibilidade e inclusão social. Para isso vamos buscar: Desenvolver um Plano de Mobilidade Municipal, trabalhando novas formas de remuneração dos diversos sistemas de transportes coletivo, criando o desestímulo ao transporte motorizado individual; Colocar as pessoas no centro do planejamento e da gestão pública e inverter a pirâmide da Mobilidade Urbana Sustentável, fomentando a mobilidade ativa através da qualificação dos percursos pedonais (caminhada) e ampliação da rede de ciclovias de forma integrada com as ruas; Eliminar o máximo possível as deficiências nos espaços, equipamentos e políticas públicas que atualmente não atendam à legislação vigente, de forma a garantir a inclusão de todos; Estabelecer uma conexão com as universidades buscando alternativas contemporâneas como o urbanismo tático, a identificação e consolidação das principais rotas informais, o mapeamento das lógicas de deslocamento locais e o levantamento dos gargalos a serem corrigidos, gerando mudanças e resultados visíveis em pouco tempo no trânsito; Neste sentido algumas das principais atuações diretas serão: Planejar Binário nas avenidas Sen. Gallotti / João Pinho com Tito Castro e Erwin Rubi Peressoni (antiga Eng Gafree) e ruas transversais com mão única; Planejar Binário na Beira Mar e ruas transversais com mão única; Planejar anel viários entre as avenidas Calistrato M. Salles e Colombo Machado Salles, aperfeiçoando a rua Vereador Euclides Moraes; Planejar passarela no Iró, entre os bairros Mar Grosso e Laguna Internacional (aplicando um observatório de Baleia); Planejar a ponte ligando a região da Madre com a comunidade de Campos Verdes; Planejar anel viário do Farol de Santa Marta; Planejar acesso à Praia do SOL, fazendo a ligação com o Laguna Internacional; Promover estudos e aplicação de rotatórias em pontos específicos do município que possuem problemas de acesso de veículos; Proibir acesso de caminhões de médio e grande porte ao acesso histórico em determinados horários; Buscar parceria com a UDESC, através de assessoria do corpo docente qualificado na área de acessibilidade e mobilidade, assim como vegetação urbana; Buscar realizar a arborização viária através do plantio em massa nas calçadas da cidade, buscando requalificar os percursos a pé e de bicicleta, a partir de instruções técnicas sobre localização e espécies nativas adequadas de acordo com as situações existentes: largura da via, presença de fiação aérea, acessos, etc. Buscar requalificar as vias de muro a muro, isto é, implementando o conceito de rua completa, considerando os diversos modos de transporte, entendendo a calçada como parte da via pública, com acessibilidade plena e continuidade de rotas; Buscar segurança viária através de: Inclusão de faixas de pedestres, sejam elevadas ou no nível da via, conforme cada caso e necessidade local; Estudar a redução da largura de algumas faixas viárias, podendo receber 2,70 para carros e motos e 3,20 para caminhões e ônibus; Redução do percurso das travessias de pedestres, atendendo ao artigo 6.12 da ABNT NBR 9050/2020, assim como demais especificações de sinalização tátil antes das travessias, conforme artigo 7.8.3 da NBR 16.537/2016; Redução de velocidade, especialmente em áreas escolares e de intenso tráfego de pedestres e ciclistas; Buscar acessibilidade em todas as esquinas e travessias, através de guias rebaixadas e rampas (preferencialmente na extensão das faixas) com até 8,33% de inclinação, com presença de piso tátil alerta, conforme normas vigentes; Buscar Introduzir sinalização vertical e horizontal ao ciclista, buscando uma rede cicloviária através de calçadas compartilhadas, ciclorrotas, ciclofaixas e ciclovias, definidas de acordo com a velocidade e característica da via. Ciclovia: segregada por algum elemento físico, como um canteiro, por exemplo, ou em nível diferente da via (para ruas com velocidade superior a 50km/h); Ciclofaixa: segregada apenas por pintura e tachões, mesmo nível e rua com velocidade inferior a 50km/h; Ciclorrota: totalmente integrada, compartilhando a via com demais veículos – velocidade inferior a 40km/h. Calçada compartilhada: sinalização e compartilhamento livre entre ciclistas e pedestres – aconselhável em calçadas com largura superior à 2,5 metros.

Turismo e Cultura – Buscando a melhor GESTÃO DA CULTURAL EM LAGUNA a proposta baseia-se no respeito às experiências dos profissionais da área, entusiastas e fazedores de arte e cultura, através de suas vozes e participações democraticamente representadas pelo Conselho Municipal do segmento. Vamos ampliar as condições de subsistência criando o FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA além de buscar o casamento institucional das pastas CULTURA E TURISMO, para eventos serem promovidos e patrimônios sejam protegidos e mantidos. E dentre as diversas ações propostas e que iremos buscar deliberar, algumas delas serão: Buscar propor CONCURSO PÚBLICO e/ou processo seletivo já que atualmente somente existe um servidor efetivo na Fundação de Cultura, diminuindo assim efetivamente o número de cargos comissionados; Fazer a junção das Pastas e fazer uma unidade entre Turismo, Cultura e Projetos, neste caso que contemple a organização social das entidades que são ligadas ao turismo e à cultura, bem como seja o canal para promover os grandes acontecimentos na cidade, independente do segmento do evento; Promover uma liderança para a gestão da Cultura que além de ser sensível e tenha conhecimento da realidade local, deva ser também experiente e técnico para lidar com as Políticas Públicas da Cultura; Fazer levantamento total de todas as entidades e ou pessoas ligadas à cultura,bem como suas atividades e projetos. Buscar contribuir efetivamente para que possam estar legalizados e oferecer estrutura técnica/jurídica para que possam ter sua documentação em dia e, assim, estarem aptos a participarem de qualquer processo seletivo; Buscar criar um comitê misto para que junto com a gestão do Turismo e entidades de classe idôneas aconteça a formulação de um calendário de eventos anual do município; A SEMANA CULTURAL foi criada com um propósito turístico e por isso a importância de voltar a fixar sua data com o dia do aniversário da cidade, promovendo uma programação específica, principalmente com vistas à Cultura Açoriana e que chame a atenção do público de cidades vizinhas. A proposta é que os culturáveis de Laguna participem mais ativamente, inclusive na construção da programação deste importante evento; CINE MUSSI: Sendo um equipamento fundamental da cultura lagunense, o cine e teatro Mussi pode proporcionar um ambiente que acolha ainda mais as manifestações culturais da cidade. E com a saída do SESC da administração do CINE MUSSI, vamos trabalhar em conjunto com o IPHAN para que esta maravilhosa estrutura física possa gerar ainda mais orgulho para a nossa população, bem como renda para o segmento da cultura; Reorganizar e garantir a legislação vigente ao Conselho Municipal de Políticas Culturais, respeitando os agentes culturais com representatividade comprovada, idôneos, legítimos e notáveis dos segmentos artísticos e culturais, sendo eleitos democraticamente pelos membros dos segmentos; PATRIMÔNIO CULTURAL: buscar a adesão de técnicos com formação na área de Arquitetura, Museologia, História e que possuam habilidades em escrever projetos para captação de recursos e manutenção do patrimônio edificado, imaterial, bens móveis integrados, arquivos históricos e que promovam ações permanentes e sistemáticas de educação patrimonial; SOBRE OS MUSEUS: buscar estabelecer uma gestão mista entre TURISMO e CULTURA, que seja transparente para a população quanto às arrecadações financeiras e promover também trabalhos e estudos técnicos que construam projetos e programas de educação. Além de criar roteiro turístico para que o visitante siga uma “ordem” na trajetória de seu passeio no Centro Histórico; POLÍTICAS PÚBLICA DE CULTURA E PROGRAMAS: Buscar respeitar os conhecimentos de cada passo na implementação das políticas através das Leis, criando-se assim os Programas, que resultarão em editais e projetos fortes e reconhecidos; Buscar criar uma LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA, para que projetos aprovados possam através de edital, ficarem credenciados a captarem recursos, inclusive direto dos contribuintes com Carta de captação chancelada pela gestão da Cultura, através de uma Comissão de Avaliação e Monitoramento (com agentes técnicos de cada segmento conforme Lei do Sistema Municipal de Cultura, selecionados através de edital de seleção e sem parentes de 1º e 2º grau ligados à Gestão Cultural e proponentes inscritos). Buscar criar PROGRAMA DE RESGATE DAS TRADIÇÕES: há um rico acervo tradicional da cultura e o resgate é fundamental quanto por exemplo: à Carpintaria naval, à renda de bilro, o boi de mamão, à ratoeira, à pesca com botos, carnavalescas e outros; Buscar incentivar os músicos locais criando um edital de contratação por pacote,para que seja ofertado à alguns pequenos eventos. Assim estimularemos também de forma econômica este segmento tão impactado na pandemia; EDITAIS E CHAMAMENTOS PÚBLICOS: Laguna mantém ainda um vício do “pires na mão”, assim muitos produtores e artistas ainda acreditam que somente tendo um vereador amigo, ser conhecido do prefeito e ou ter sido cabo eleitoral os credenciam na obtenção de recursos públicos, através da predileção do “Rei”. Sendo isso um ciclo vicioso, muitas vezes coloca em dúvida uma Gestão bem intencionada, articulada e producente, mas causando danos à formação profissionalizada do segmento artístico e cultural. Diante desta realidade é fundamental buscar criar Editais, Prêmios e chamamentos Públicos, estabelecendo critérios com base no Sistema Municipal de Cultura, fidedigno ao Plano Municipal de Cultural e suas Metas e prioridades, com recursos do Fundo Municipal de Cultura e gestão compartilhada; Tratar o tradicional CARNAVAL DE ESCOLAS DE SAMBA com prioridade sem esquecer que é fundamental haver reformulação total dos moldes atuais, inclusive dos pensamentos públicos, privado e social. Trabalhar em parceria com as agremiações durante o ano todo, mantendo reuniões com isonomia e partilhando os compromissos, buscando soluções para que Laguna possa ter novamente o glamuroso desfile das Escolas de samba, que foi quem realente promoveu a fama do Carnaval da cidade. Trabalhar a viabilidade real para melhor forma da realização do desfile oficial, cobrando do Estado a reforma da estrutura do Sambódromo e de seus arredores ou pactuar com as Escolas um outro local alternativo viável para o desfile como para o publico, tendo como sugestões a Gustavo Richard ou quem sabe na via asfaltada em frente à Udesc. Assim vamos propor debates salutares de datas que atualmente possam “casar e atrair” mais público no período de carnaval, bem como incentivar que haja mais benefícios das Escolas em apresentações em eventos públicos e nas praias de Laguna. A ideia passa em divulgar e difundir a tradição, levando ao diversos públicos nossa arte de sambar e cantar samba enredos. Para isso, é necessário divulgar a nossa Cidade turística também como a Cidade do Carnaval de Escolas de Samba, sendo a nossa maior manifestação cultural; Buscar promover políticas públicas que favoreçam a renovação de EDIFÍCIOS HISTÓRICOS significativos e suas áreas envoltórias, de forma a respeitar e 41 valorizar o seu papel enquanto documento de memória e, ao mesmo tempo, possibilitar sua inserção na dinâmica da cidade; Buscar aperfeiçoar e promover programas de EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, respeitando a difusão de saberes e culturas e respeitando as especificidades regionais e locais; Buscar realizar inventário dos bens culturais a serem preservados, visando a manutenção e permanência da memória histórica, cultural e paisagística, assim como a valorização da identidade local; Buscar identificar e mapear terras das culturas tradicionais promovendo políticas que visem salvaguardar e perpetuar o patrimônio cultural, sobretudo de povos historicamente marginalizados; Patrimônio Histórico deve ser retirada da Fundação de Cultura como é até hoje e migrar para a Secretaria de Planejamento, pois é o órgão competente da prefeitura para cuidar, manter e reformar de edificações públicas, ainda mais as tombadas. E sobre isso deve ter a apropriação dos Equipamentos Culturais (abandonados ou subutilizados): Memorial Tordesilhas, por exemplo, será consertado e vai ser o Centro de Referência da CULTURA e do TURISMO, sendo o ponto de partida para um roteiro que já foi criado pelo IPHAN – MUSEU A CÉU ABERTO. Buscaremos concentrar nesta edificação a compra de tickets para acessar aos Museus, permitindo check-ins dos turistas utilizando wi-fi gratuito e acesso a informações para o Turismo Cultural e de eventos. Buscaremos ofertar neste espaço também local para pequenos eventos, respeitando seu potencial para ser também um equipamento público/privado com coworking cultural, sem perder sua finalidade proposta através do uso de Espaço de Memória (embarcações, tratado de Tordesilhas…vide projeto original IPHAN); Buscar contribuir com estrutura para a manutenção das feiras e artesanatos existentes no município; Já o PALACETE POLIDORO SANTIAGO, outro exemplo, possui um enorme potencial para realizar atividades voltadas à terceira idade, como a arte terapia para os idosos assistidos pelo asilo e da comunidade local, através das diversas atividades e cursos que poderão ser praticados e estimulados; Vamos trabalhar no estimulo ao surgimento de Núcleos Setoriais formados por empresários, profissionais e interessados das áreas específicas; NÚCLEO SETORIAL DE TURISMO DO FAROL DE SANTA MARTA E REGIÃO; Desenvolver o turismo de inverno e verão, gastronomia, esportes aquáticos no mar e nas lagoas da região, eco turismo, e melhorias na infraestrutura; NÚCLEO SETORIAL DE TURISMO DA PONTA DA BARRA E REGIÃO; Desenvolver o turismo gastronômico, o turismo da observação da pesca com auxílio do boto, turismo ecológico, prática de trilhas, e melhorias na infraestrutura para o turista; NÚCLEO SETORIAL DE TURISMO DO MAR GROSSO; Desenvolver o turismo de eventos o ano todo, incentivar a gastronomia e hotelaria, fomentar o investimento de novos atrativos turísticos e trabalhar para que aumente o fluxo turístico inverno e verão, entre outras melhorias; NÚCLEO SETORIAL DE TURISMO DO CENTRO HISTÓRICO; Fomentar a criação de uma identidade turística no Centro Histórico, trabalhar suas potencialidades, trabalhar melhor seus pontos turísticos, identificar suas carências de infraestrutura, criar um ambiente turístico inverno e verão. NÚCLEO SETORIAL DE TURISMO RURAL; Trabalhar legislações que fomentem o Turismo Rural, aplicando o ecoturismo, turismo gastronômico, turismo religioso e turismo rural através de hotéis fazendas, pesquepague e criar atividades aquáticas; NÚCLEO SETORIAL DE TURISMO DA PRAIA DO SOL E ITAPIRUBÁ; Trabalhar o turismo de inverno e verão, observação da Baleia Franca, fomentar as melhorias na infraestrutura; FOMENTO AO TURISMO EM “BAIXA TEMPORADA” Laguna, por ser uma cidade com grande extensão de praia, voltou seu foto turístico para o verão, tratando-o como a nossa alta temporada. Fomentar iniciativas para que 46 tenhamos turismo também nos meses além do verão é uma necessidade para ampliar o desenvolvimento econômico a partir desse setor. Com isso, pretendemos: Explorar turisticamente as condições geográficas e climáticas para práticas esportivas a exemplo do kitesurf, vela, surf de ondas grandes, entre outros, utilizando também das nossas praias e nossas lagoas. Explorar turisticamente nossas condições geográficas e oferecer infraestrutura para práticas esportivas sustentáveis a exemplo do ciclismo / Mountain Bike, caminhadas ecológicas, trilhas, corridas de aventura, entre outros esportes. Ampliar o turismo religioso, oportunizando estrutura para que todas as religiões possam organizar eventos e atrair visitantes. Ampliar o turismo escolar, divulgando nossos museus, nossos pontos turísticos, nossa história e belezas naturais para crianças e adolescentes. Estruturar calendário de eventos da cidade estrategicamente, proporcionando maior poder de mobilização e oferta de infraestrutura.

Mobilidade Urbana – 1 – Plano de mobilidade – Implantação de anel viário interligando vias e estradas Melhorias nos passeios públicos (por exemplo: Avenida Calistrato Müller Salles). Implantação de ciclovia pelas principais avenidas de grande fluxo, bem como, bicicletários; Um novo Acesso Norte através da região da Praia do Sol. 2 – Implantação de bares na orla da Praia do Mar Grosso; Construção da estrutura dos bares: seis quiosques ao longo da orla da praia do Mar Grosso com banheiros, chuveiros e toda a estrutura necessária; Pavimentação dos Molhes e construção de mais dois quiosques na região; Revitalização da Avenida Maurilio Kfouri e mais geração de emprego na baixa e alta temporada. 3 – Transporte público – Criação de nova legislação para melhoria das rotas a partir de nova concessão do transporte público, criar o S.I.M (Sistema Integrado de Mobilidade), sendo tarifa única para todos os bairros; Licitar concessão de transporte fluvial interligando as comunidades que margeiam o complexo lagunar; Usar rotas alternativas para melhoria do fluxo nas principais avenidas da cidade; Nova frota e descontos especiais para os trabalhadores. 4 – Centro multiuso – Centralizar as ações (eventos) importantes do município; Construção do espaço em local estratégico para facilitar o acesso e garantir uma boa logística no fluxo; Mais empregos diretos e indiretos na baixa e alta temporada; Oferecer apoio aos eventos da cidade. 5 – Cemitérios – Fazer parcerias com a iniciativa privada; Implantação do novo cemitério e cremação. 6 – Campos / ginásios / pistas de skate – Construção de quadras poliesportivas, como: ginásios e pista de skate em todas as regiões; Construção dos locais dentro das normativas; Regiões norte e do Ribeirão contempladas. 7 – Redução de 50% de ITBI para o primeiro imóvel – Parceria da prefeitura com o programa habitacional Casa Verde e Amarela; Viabilização de moradia própria para pessoas de baixa renda; Facilitação no processo de aquisição de imóvel; 8 – Ponte do Pontal – Participação ativa no projeto de elaboração; Acompanhamento ao longo da execução; Recursos e benefícios para moradores da ilha; Travessia integralmente gratuita mediante a comprovação de moradia na região da Ilha; 9 – Metas para o esgotamento sanitário – Resolução definitiva dos problemas estruturais que envolvem o esgoto pluvial, situação decorrente em bairros como o Mar Grosso, Magalhães, Portinho e Centro, por exemplo; Fiscalização das redes de esgotos cloacais, assim como, a Estação de Tratamento de Esgoto existente no bairro Vila Vitória. Garantia e eficiência dos serviços à toda cidade.

Turismo e Cultura – Plano de Turismo – Elaborar um plano em conjunto com os representantes e profissionais do setor. Desenvolver estratégicas para o fomento do potencial turístico de Laguna. Promover a integração dos representantes e profissionais para a elaboração de ideias e projetos que beneficiem diretamente o turismo da cidade. 2 – Virada Cultural – Inserção de eventos para o fomento do comércio local e geração de empregos diretos e indiretos. Festa da Tainha. Festa do Camarão. 3 – Bolsa CulturArte – Incentivar a participação de estudantes no segmento da criação artística. Desenvolvendo atividades na área explorando o potencial local, desde a cultura, história e arquitetura. 4 – Bike Park – Construção do espaço destinado à prática do pedal por trilhas. Valorização da natureza de Laguna e sua biodiversidade. Inserção de atividades para atrair o turista na baixa e alta temporada, explorando o potencial local. 5 – Ônibus caracterizado – Ônibus caracterizado com elementos representativos da cidade de Laguna em estilo panorâmico para uso turístico. Conexão do bairro Mar Grosso aos pontos turísticos do Centro Histórico de Laguna. 6 – Tomada de Laguna – Apoio para a retomada deste importante espetáculo que narra a história de Anita Garibaldi no período da revolução. 7 – A luta pelo Teleférico – Instalação de um teleférico para ligar o Centro Histórico de Laguna ao Morro da Glória. Geração de entretenimento / emprego. 8 – Escolas de samba – Retomada dos desfiles oficiais das escolas de samba com o apoio municipal. Atividade em parceria com a iniciativa privada. Evento será parcialmente beneficente, com arrecadação de mantimentos para comunidades carentes. Comitiva especial integralizada com representantes das escolas na busca de recursos para custeio do evento. Parceria na divulgação dos desfiles (pré-carnaval e desfile oficial) das escolas de samba e blocos de carnaval. Fomentar a participação do turista no desfile oficial das escolas. Incentivar a retomada dos tradicionais Bailes de Carnaval, valorizando a história carnavalesca da cidade de Laguna. 9 – Via Gastronômica – Retomar a via gastronômica nas dimensões do Centro Histórico de Laguna Potencializando a gastronomia local e comércio. Atividades culturais em paralelo para atrair todos os públicos. Acessibilidade e mobilidade para receber todos os públicos, tanto os munícipes, bem como, turistas.