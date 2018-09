PM de Laguna apresenta projeto de prevenção em Rondônia

Os policiais militares de Santa Catarina, major PM Thiago Augusto Vieira, lotado no quartel do comando geral da PMSC e o cabo Evandro dos Passos Farias, lotado no 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com sede em Laguna, participaram como convidados, do primeiro Seminário “Vizinhança Segura”, organizada pela Polícia Militar de Rondônia com apoio do Governo daquele Estado.

O Seminário aconteceu nos últimos dias 12, 13, 14 e 15, e teve como finalidade promover o compartilhamento de experiências e conhecimentos técnicos sobre o funcionamento do sistema denominado Vizinhança Segura. Trata-se de um conjunto de ações que busca, por meio da prevenção primária, que é o primeiro degrau no combate à criminalidade, melhorar a segurança pública local, incentivando a vizinhança a adotar medidas capazes de prevenir delitos e colaborar com o policiamento.

Durante o evento o cabo Evandro, abordou os temas sobre Polícia de Proximidade e Redes de Prevenção, com foco na gestão das Rede de Vizinhos, expondo os objetivos, metodologia, benefícios e tirou dúvidas sobre a implantação do programa nas comunidades, bem como os casos de sucesso na implementação dos Projetos de Intervenções em bairros de Laguna, que visam recuperar e promover melhorias nas áreas de infra-estrutura, desenvolvimento social e econômico.

Para o cabo lagunense o tema “Construindo Cidades Mais Seguras”, explora as Redes de Vizinhos e mostra sua importância para mudança de mentalidade sobre o que é Segurança Pública, sendo por força da Constituição Federal um dever do Estado, mas que também envolve toda a sociedade nesse processo de construção de uma sociedade mais justa, equilibrada e segura”. Destaca o militar.

O município de Laguna conta com quatorze bairros dentro do programa, somando 16 células de Redes de Vizinhos. A meta do comandante do 28º BPM, tenente-coronel Jefer Francisco Fernandes, é implantar o Rede de Vizinhos em todas as comunidades. “Uma sociedade mais segura é construída com a participação de todos, e esta iniciativa da comunidade, fortalece o vínculo entre os moradores e a instituição Polícia Militar”, enfatiza o tenente-coronel Jefer.

Para o coronel PM Rildo Flores, subcomandante geral da PMRO, o objetivo do Seminário é institucionalizar o projeto Vizinhança Segura no âmbito do estado de Rondônia. ”O que estamos trazendo aqui não é nada novo. Já é um trabalho que vem sendo desenvolvido na capital e juntando o empenho desse trabalho, com o apoio do Governo do Estado, está se buscando de fato, tornar esse projeto uma política institucional da PMRO.”

Para o juiz de direito, Carlos Rosa, o projeto desenvolve o sentimento de uma cidadania ativa, de cidadãos que tenham o propósito de auxiliar o poder público. “Parabenizamos a idealização do projeto Vizinhança Segura, que nada mais é, tornar o cidadão uma sentinela avançada, na ânsia de que tenhamos dias mais tranquilos. Cria-se uma figura de colaborador dentro do bairro, para que os anseios de tranquilidade e efetividade do serviço público, esteja de fato resguardado. ”

O capitão PM Marcelo, Secretário Executivo do Governo do Estado de Rondônia, destacou a presença dos principais gestores da PMRO no evento. Segundo ele, o conhecimento adquirido no seminário Vizinhança Segura, será perpetuado para as demais Unidades da Polícia Militar de Rondônia. Ao final desse evento, disse ele, teremos a consciência de que pequenas ações, podem fazer coisas grandiosas. Agradeceu a presença do major Vieira e o cabo Evandro da Polícia Militar de Santa Catarina pelo aceite do convite em está compartilhando seus conhecimentos e experiências aqui no estado de Rondônia.

Ciclo de palestras do Seminário

Iniciando o ciclo de palestras do evento, policiais militares de Santa Catarina, major PM Thiago Augusto Vieira e cabo PM Evandro dos Passos Farias, palestraram sobre o tema: Rede de vizinhos construindo comunidades seguras e prevenção por meio de espaços urbanos seguros”, compartilhando as experiências realizadas e consagradas na co-irmã da região sul do país.

Vale destacar que durante as palestras os policiais militares catarinenses foram agraciados com duas condecorações, sendo uma do Comando da Polícia Militar Rondoniense e outra do Governo do Estado de Rondônia.