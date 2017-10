PM homenageia policiais e promove aula inaugural de educação musical

Com a presença do Comandante da 8ª Região Militar, Coronel João Carlos Neves Junior e de outras autoridades e convidados, o 28º Batalhão de Polícia Militar de Laguna, no final da tarde de quarta-feira(18), promoveu solenidade para homenagear policiais militares e aula inaugural da 1ª Turma do Programa de Educação Musical Cidadã.

Inicialmente, com base em quesitos avaliados semestralmente, e dentro do que preceitua o Valorem- Programa de Valorização e Reconhecimento, instituído em 2011, foram homenageados o Cabo PM Evandro dos Passos Farias e os soldados PM Joferson Rebelo e Fernando Martins Locks, que receberam certificados entregues pelo Coronel Neves Junior e Tenente-Coronel Jefer Francisco Fernandes, comandante do 28º Batalhão de PM de nossa cidade.

Na sequência receberam uma placa, os soldados Josué da Rosa Soares e Willian da Costa Rech, que num ato de coragem, no último dia 12 de agosto, salvaram a vida de um homem, de 34 anos, natural de Santo Amaro da Imperatriz, que estava pendurado em uma das hastes da Ponte Anita Garibaldi, em Cabeçuda, ameaçando tirar a própria vida. Os dois policiais, além de tentar manter a segurança do cidadão, ainda exerceram a função própria de um psicólogo, convencendo-o de que a viver era mais importante e em ação rápida imobilizando-o e resgatando-o com segurança.

Educação Musical

Voltado para o ensino de música e princípios de cidadania para crianças e adolescentes, por policiais militares que possuem conhecimento na área, tendo como monitor o Cabo Evandro dos Passos Farias, aconteceu a aula inaugural do Programa de Educação Musical Cidadã, contando com os alunos Pietro Arthur Mendes, Eduardo Severino de Jesus, Gabriel de Souza, Miguel Peixoto Pelentir, Thainá Gabrielly de Oliveira, José Manoel Gonçalves de Lima, Arthur de Oliveira Francisco, Fernanda Costa Pavanati, Ana Clara Delfino Garcia, Sara da Silva Rodrigues, José Paulo Santos Neto, Rafael Martins Campos, Marcus Vincius Marcelino Maria, Ana Lívia Santana Viana, Bruno Santana, Matheus Espindola Borges, Samira Bento Vieira, José Eduardo Pereira da Conceição, João Victor Candido Moreira e Matheus Werner Laurentino Candido.

Ao final, usou da palavra o comandante do 28º Batalhão, Tenente-Coronel Jefer Francisco Fernandes, agradecendo a presença de todos e reafirmando os compromissos com a comunidade.