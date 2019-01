PM: passagem de comando

Em solenidade das mais concorridas, na manhã de ontem, 27, em nossa cidade, com a presença do Sub Comandante Geral da PM/SC, Coronel Claudio Koglin, prefeitos, vereadores e outras lideranças de toda a região, aconteceu a passagem de comando, inicialmente no 28º Batalhão de Polícia Militar, de Laguna, do Tenente-Coronel Jefer Francisco Fernandes, para o Major Rogério Piovesano Bartolamei e da 8ª Região de Polícia Militar, de Tubarão, do Coronel João Carlos Neves Junior (que está indo para a Casa Militar do governo estadual), para o Tenente-Coronel Jefer Francisco Fernandes.

O Tenente Coronel Jefer Francisco Fernandes, é filho de Izalda Maria e de José Francisco Fernandes, nascido em 23 de julho de 1968, em Florianópolis. É casado com Elisabet Pavanati, com quem tem a filha Izadora.

Foi declarado Aspirante-A-Oficial, em 8 de maio de 1992, com promoção a tenente-Coronel em 11 de agosto de 2014.

Até então comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar de Laguna, já foi Subcomandante da 1ª Companhia de Laguna, Comandante do 3º Pelotão em Capivari de Baixo e da 3ª Comanhia do 1º batalhão de Policia Militar Ambiental de Laguna.

Entre os cursos policiais militares que possui com os respectivos anos de conclusão, destacam-se os de Formação de Sargentos em 1988, de Oficiais em 1992, de Especialização de Policiamento Ambiental em 2008, de Aperfeiçoamento de Oficiais em 2009 e Superior de Policia Militar em 2016.

Entre os cursos civis de Nivel Superior, destaque para os de Bacharelado em Direito, pela Unisul, em 2004 e o de Especialização “latu-Senso” em Administração de Segurança Pública, pela Unisul, em 2009.

Condecorações recebidas

Medalha Lopes Vieira da Polícia Militar; Medalha Mérito por tempo de Serviço 30 anos; Medalha Mérito por tempo de Serviço 20 anos; Medalha Mérito por tempo de Serviço 10 anos; Medalha “Raulino Reitz” da Polícia Militar Ambiental; Medalha Comemorativa aos 90 anos do Corpo de Bombeiros Militar de SC; Brasão do Mérito Policial Militar 1ª Categoria; Brasão do Mérito Policial Militar 2ª Categoria e Brasão do Mérito Policial Militar 1ª Categoria.

Rogério Piovesano Bartolamei é Oficial da Polícia Militar de Santa Catarina, tendo sido declarado aspirante-à-oficial em 5 de maio de 2000 e promovido à Major em 11 de agosto de 2014.

Proveniente do Sub Comando do 28º Batalhão de Polícia Militar, Oficial possui os Cursos Policiais Militares:

Curso de Formação de Oficiais – PMSC – 1997/2000 e Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – 2013

Dentre os cursos civis de nível Superior que possui, é bacharel em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) – 2003, é pós graduado em Direito Constitucional pela Universidade Anhanguera – Uniderp – 2011, e pós graduado em Administração da Segurança Pública pela faculdade Ação – 2013.

Foi condecorado com os Brasões de Mérito Pessoal 3ª, 2ª e 1ª Categorias, com as Medalhas de Mérito por Tempo de Serviço, Categorias Bronze e Prata e com a Medalha Major Ildefonso Juvenal – por ter obtido s 1ª colocação no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – 2013.

Em sua trajetória profissional na Polícia Militar catarinense, exerceu como principais funções o comando do pelotão PM de Imbituba – 2004/2005, o comando do pelotão PM de Capivari de Baixo – 2007/2012, o comando da 2ª Companhia do 5º Batalhão de Polícia Militar, em Tubarão – 2012/2013 e atualmente exercia a função de Sub Comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar.