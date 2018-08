A poesia que não conseguia ver no escuro

Não tinha pressa de visitar o passado

A poesia que assistia um filme

E não cansava de ouvir o fado

Somos a poesia malhada – sofrida

Da passeata com poucos componentes

A poesia pouca lida e sem voz

Da poesia sem rumo nem vertentes

A poesia achada na rua sem dono

Aquela que aparece no lixo

Sem licença para publicação

Com insanidade do bicho