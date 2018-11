Polícia Civil realiza ação social

A 18ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Laguna, através do setor de Jogos, Diversões Públicas e Produtos Controlados, realizará a campanha de Natal. “Faça uma criança feliz, junto com a 18ª DRP”. Tendo como objetivo arrecadar doces e brinquedos (novos ou em bom estado), para presentear crianças menos favorecidas e fazer essa data especial para elas. O mote dessa ação é assegurar às crianças o direito ao lazer através do brinquedo.

As arrecadações vão contar com locais de coleta, na sede da 18ª DRP – Laguna, a loja Kilojão e a Rádio Difusora, todas no Centro da cidade; o complexo de Delegacias de Polícia de Laguna, no bairro Belo Vista; na Igreja evangélica A Verdade Que Liberta, no bairro Mato Alto e nas empresas Administração de Condomínios Confiança e Paulo Fernandes Construções e Reformas, ambas no bairro Mar Grosso. Em cada um dos locais haverá uma caixa com o banner da campanha, a fim de que os interessados possam identificar e não tenham dificuldade em realizar as doações.

Os idealizadores do projeto salientam que os policiais civis, bem como seus colaboradores irão contribuir com as doações. O intuito é colaborar de uma forma efetiva para que todos se conscientizem e valorizem a importância de ser solidário, especialmente com aqueles menos favorecidos. Com isso está contribuindo para um Natal mais inclusivo e cidadão.

No dia 21 de dezembro, utilizando uma viatura caracterizada, a qual transportará o Papai Noel, bem como policiais civis que realizarão a entrega dos presentes e guloseimas às crianças, em local ainda a ser definido.