Polícia Militar: Promoção de PM e posse da nova diretoria do Conseg

Na última sexta-feira (11), o 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Laguna, promoveu solenidade de posse da nova diretoria do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) e promoção de policial militar, tudo com presença de diversas autoridades, familiares, amigos e policiais que prestigiaram o evento, logo dando continuidade a atual política do governo do Estado de Santa Catarina e cumprindo diretrizes da Secretaria de Estado da Segurança Pública para consolidação em todo estado da filosofia de polícia comunitária. Durante solenidade foi empossada a nova diretoria do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) em Laguna.

Em ato continuo, o 2º sargento Ubirajara Martins Borges, recebeu do comandante do 28º BPM, tenente-coronel Jefer Francisco Fernandes e familiares as divisas de 1º sargento PM. A promoção é uma ato singular para a Polícia Militar e de destacada importância para vida pessoal de cada policial, lhes permitindo galgar novos postos ou graduações, indispensáveis ao seu sucesso profissional.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo Henrique Hemm, destacou em sua mensagem especial lida durante a solenidade “que os atos de promoção, materializam a conquista e a recompensa do Policial Militar em sua carreira profissional. Oficiais e Praças conquistam novas insígnias e divisas, que trazem consigo além do orgulho da vitória, o peso de uma maior responsabilidade no desempenho de suas atividades profissionais”, disse. “Assim, nos cabe parabenizá-los por tão importante conquista, resultado do esforço individual empreendido durante seus anos de serviço prestado à comunidade catarinense. Que a alegria desse momento seja, também, celebrada com seus familiares e amigos”, concluiu o comandante geral da PMSC.